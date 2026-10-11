西沙SIERRA SEA第2C(2)期三日暫收逾1萬票　超額認購逾62倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，收票反應理想，據市場消息指，截至今日(11日），項目3日來累收超過1萬票，較首兩張價單共158伙，超額認購逾62倍，料短期進行首輪銷售。



資料顯示，西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期首張價單提供105伙，批折實平均呎價13,588元，較對上一期第2B期首張價單折實平均呎價11,328元，上升逾兩成。該盤其後加推推2號價單共53伙，折實平均呎價14,180元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，收票反應理想，截至今日(11日），項目3日來累收超過1萬票。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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