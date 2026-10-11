SIERRA SEA第2C(2)期首兩日收逾5000票　原價加推53伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，周六（11日）原價加推加推2號價單共53伙，折實平均呎價14,180元。



新加推的單位，實用面積約418至679平方呎，29伙2房及24伙3房，價單定價介乎636.4萬至1,143.2萬元，價單呎價14,800至18,215元，扣除最高15%折扣優惠後，折實價介乎540.9萬至971.7萬元，折實呎價12,580至15,483元。

截至昨日下午5時，項目已接收逾5,000個購樓意向登記，以首兩張價單158伙計算，超額逾30倍。

入場單位為第2座2樓J室，實用面積430平方呎，2房間隔，折實價540.9萬元，折實呎價12,580元，同屬呎價最低單位。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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