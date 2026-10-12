西沙SIERRA SEA第2C(2)期周六首輪價單開賣142伙　入場費538.22萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，今日（12日）加推53伙單位，同時公布首張銷售安排，將於本周六首輪價單銷售142伙，入場單位由538.22萬元起。整批價單單位折實平均呎價為14,105元。



新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截止昨日累收1萬個認購登記。客源分佈方面，投資者比例超過4成，較以往兩期增加，換樓及租轉賣買家亦明顯增多。按地區劃分，港島及九龍區客約佔4成，其餘6成來自新界區。

他指出，項目最新推出3號價單，包括53伙單位，包括48伙兩房，5伙三房，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價由543.91萬至770.44萬元，折實呎價由12,649至15,196元。

當中，最低售價及呎價單位為1座3樓J室，實用面積430平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價543.91萬元，折實呎價為12,649元。

而最高呎價單位為1座12樓E室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實呎價為15,196元。最高售價單位為2座20樓B室，實用面積522平方呎，屬三房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價為770.44萬元。

新地代理執行董事陳漢麟。（李煥好攝）

首輪價單銷售142伙 折實平均呎價14,105元

項目亦公佈首張銷售安排，將於本周六首輪價單銷售142伙，包括100伙兩房，42伙三房。扣除最高15%優惠後，折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價12,517至15,483元。

陳漢麟直言，該批單位的折實平均呎價為14,105元，較屋苑現時的二手造價「有非常大折讓」。若以價單價計算，市值逾10.9億元。

當中，售價及呎價最平單位為1座2樓J室，實用面積430平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價為538.22萬元，折實呎價為12,517元。

而最高售價單位為1座8樓A室，實用面積679平方呎，屬三房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價約971.72萬元。最高呎價單位為1座18樓E室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實呎價為15,483元。

陳漢麒指，項目將於本周五（16日）招標56伙，涵蓋三房至四房，當中包括28伙特色戶。而本周六（17日）首輪價單銷售當日分為兩組，A組大手客可購2至4伙，而 B組散客可購1至2伙，相信屆時銷情熱烈。

新地代理執行董事陳漢麟。（李煥好攝）

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