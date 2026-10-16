嘉湖山莊頂層複式戶1080萬沽　30年升值逾五球　夠買同屋苑三房套

二手市場轉旺，天水圍嘉湖山莊新近錄一伙頂層複式成交，以1,080萬元沽出，呎價7,676元，上手業主持貨30年轉手，單位升值逾五球，夠買同屋苑一伙三房套單位。



中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交為嘉湖山莊景湖居頂層複式單位，實用面積1,407平方呎，屬三房套連書房及儲物室間隔，座向北望開揚景觀，原業主最初以1,350萬元叫價放盤，單位最終減價270萬元，新近以1,080萬元成交，呎價7,676元。

30年升值逾五球 夠買同屋苑三房套

參考同類成交單位屬鄰座頂層單位，實用面積相同，在2026年7月以1,050萬元沽出，反映今次成交單位較5個月前賣貴約2.9%。

至於，原業主於1996年7月以501.9萬元一手買入，持貨至今約30年，是次轉手帳面獲利578.1萬元，單位期內升值1.2倍。參考近期嘉湖山莊一伙三房套單位，在10月初以485萬元沽出，即是次賺幅夠買一伙同屋苑三房套。

天水圍嘉湖山莊。

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