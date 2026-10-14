北上消費熱潮減退、吉舖改善　中原：工商舖再次大跌價機會不大

2026年第三季完結，中原（工商舖）於今日（14日）發布報告指，第三季工商舖整體買賣價量齊升，成交宗數及金額分別按年升26.11%及17.08％。



美國聯儲局於9月份宣佈加息0.25厘，市場普遍預料加息周期將會重啟。中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，加息對影響不大，且本港工商舖市場「已跌至現時水平，相信再有大幅下跌的機會不大。」他預期，第四季整體工商舖成交宗數微升，價格或再跌約10%左右。租金表現則個別發展，由升5%至跌10%不等，視乎物業質素及地區而定。



中原潘志明：商舖回報較住宅及美債吸引

據中原（工商舖）資料顯示，今年第3季商舖買賣市場錄約222宗成交，創自2024年第三季以來新高，而成交金額約43.59億元，按季升幅分別約15.02%及26.48%，比起去年同期則上升23.33%及6.55%。

潘志明表示，第三季舖位買賣價量齊升，主要受兩大因素帶動，首先是現時舖價的下調幅度，已足以吸引投資者入市。

再加上，舖位的租金回報相當吸引。他分析指，現時舖位租金回報可高達6至7厘以上，較住宅物業約3厘及美債約5厘為高。他以麥當勞近期減持的荃灣街市街舖位為例，回報高率達6.5厘，對投資者具吸引力。因此，多數投資者抱持「一路收高厘回報，一路等舖位升值」的心態，使這類連租約出售的舖位尤其受歡迎。

中原（工商舖）董事總經理潘志明。（李煥好攝）

電商崛起拖累租務成交 宗數按季跌1.8％

舖位租務方面，潘志明指出，本港零售額連升16個月，惟電商崛起令實體零售受壓，拖累商舖租賃。第三季錄約984宗租務成交，按季跌1.8%，按年升7.31%，成交金額涉約9,066萬元，按季回落7.89%，與去年同期約9,057萬元相若。其中餐飲業仍為所佔最大類別，涵蓋本地茶餐廳、燒味及茶飲等。

北上消費熱潮減退 銅鑼灣吉舖改善

至於舖位空置率方面，潘志明指，新皇崗口岸的開通對市場帶來一定影響，整體營商環境不算特別好，灣仔等區吉舖數目有所增加。但他補充，有數據指近期港人北上消費熱潮稍有減退，加上香港本地零售價格亦略為下調，因此更多人選擇留在本地消費，銅鑼灣吉舖情況見改善，而尖沙咀表現平穩。

核心區及非核心區表現分化

展望第四季，潘志明預期舖位市場走勢向好，料第四季買賣達240宗、成交額55億元。惟市場仍有銀主盤陸續登場，價格料平穩至下調5%。租務市場方面，十月至十二月初仍屬傳統旺季，商戶趕在聖誕及農曆新年前落戶。他預測核心區租金平穩至下跌約5%，非核心區壓力較大，受北上消費及網購影響，租金或跌5%至10%。

料第四季整體工商舖價格再跌最多10％

總結整體工商舖表現，潘志明認為，「市場已跌至現時水平，相信再有大幅下跌的機會不大。」他預期，第四季整體工商舖成交宗數微升，價格或再跌約10%左右。租金表現則個別發展，由升5%至跌10%不等，視乎物業質素及地區而定。

左起 中原（工商舖）工商部董事劉重興、中原（工商舖）董事總經理潘志明、中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓。（李煥好攝）

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