馬鞍山新港城凶宅低市價兩成沽 涉17年前「殺嬰案」、晾衫架掛屍
撰文：李煥好
出版：更新：
買樓遇上「筍盤」當然開心，但如果造價大幅低於市價，就須留意背後是否有「故仔」，馬鞍山新港城一伙兩房單位，最新以390萬元易手，較市價平逾22%。單位造價如此折讓，皆因其外牆晾衫架曾涉一宗「殺嬰案」！另一邊廂，由於原業主長情持貨14年，故帳面依然大賺逾130萬元離場，單位期內升值51%。
上述成交單位為新港城一伙低層戶，實用面積338平方呎，兩房間隔。原業主開價420萬元，經雙方議價後，終以390萬元沽出，呎價11,538元。代理指，該單位市價逾500萬元。換言之，單位成交價較市價低逾110萬元或逾22%。
涉17年前「殺嬰案」 較市價折讓逾兩成
該單位造價「咁筍」，實則其背後有段「故仔」。資料顯示，上址涉及一宗發生於2009年的「殺嬰案」。當時有名菲籍女子產嬰後，將該初生男嬰拋下樓，該男嬰最終被發現掛在上址的外牆晾衫架上，並已身亡。
持貨約14年 單位升值51%
至於，原業主於2012年以258萬元購入單位，持貨約14年，是次轉手帳面獲利約132萬元或51%離場。
北上消費熱潮減退、吉舖改善 中原：工商舖再次大跌價機會不大海外資金重返商業房地產 高力：首三季成交398億 按年大增65%市況好照「流血」？沙田第一城兩房貼足銀行估價 揸8年仍蝕一成SIERRA SEA第2C(2)期暫收逾13000票 超購逾90倍 夥中銀推按揭住宅樓價如預料中鞏固 看進展鞏固後回升機會大｜汪敦敬西貢「澄林」上樓書涉26幢洋房 最大2867呎 內置電梯及泳池
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。