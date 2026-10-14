馬鞍山新港城凶宅低市價兩成沽　涉17年前「殺嬰案」、晾衫架掛屍

買樓遇上「筍盤」當然開心，但如果造價大幅低於市價，就須留意背後是否有「故仔」，馬鞍山新港城一伙兩房單位，最新以390萬元易手，較市價平逾22%。單位造價如此折讓，皆因其外牆晾衫架曾涉一宗「殺嬰案」！另一邊廂，由於原業主長情持貨14年，故帳面依然大賺逾130萬元離場，單位期內升值51%。



上述成交單位為新港城一伙低層戶，實用面積338平方呎，兩房間隔。原業主開價420萬元，經雙方議價後，終以390萬元沽出，呎價11,538元。代理指，該單位市價逾500萬元。換言之，單位成交價較市價低逾110萬元或逾22%。

成交單位為新港城G座低層06室，實用面積338平方呎，兩房間隔。（資料圖片）

涉17年前「殺嬰案」 較市價折讓逾兩成

該單位造價「咁筍」，實則其背後有段「故仔」。資料顯示，上址涉及一宗發生於2009年的「殺嬰案」。當時有名菲籍女子產嬰後，將該初生男嬰拋下樓，該男嬰最終被發現掛在上址的外牆晾衫架上，並已身亡。

持貨約14年 單位升值51%

至於，原業主於2012年以258萬元購入單位，持貨約14年，是次轉手帳面獲利約132萬元或51%離場。

馬鞍山新港城，（代理圖片）

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