九建33清水灣三日長假招標沽6伙　兩房呎價2.77萬創新高

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期，於3日長假期間（10 月 17 日至19日）標售6伙單位，套現逾9,400萬元。



當中最高成交金額單位為第 2 座 19 樓 A 室，實用面積 1,039 平方呎，4房1套連工作間及洗手間間隔，成交金額2,840.4萬元。而最高成交呎價單位則為第2座36樓F單位，實用面積543平方呎，2房連工作室間隔，成交呎價27,773元，創項目新高。

該批標售單位實用面積由543至1,039平方呎，成交金額由1,185.4萬至2,840.4萬元，成交呎價由21,812至27,773元。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」

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