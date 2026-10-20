緹外2.638億沽四房四套　創今年九龍一手標準分層新高　呎價近6萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外今日（20日）以2.638億元招標沽一伙四房四套房另加雙工人房間隔單位，再創今年九龍一手標準分層住宅新高。發展商指，至今共累售57伙，總成交金額逾169億元。



2.638億沽四房四套 再創今年九龍一手標準分層新高

是次成交為「緹外」第5座5樓A室連裝修分層大宅，實用面積為4,437平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，新近以2個車位以2.638億元沽出，呎價約59,455元，成交價再創今年九龍一手標準分層住宅新高。

項目今年累售14伙，總成交金額逾34億元。項目至今共累售57伙，總成交金額逾169億元，平均成交實用面積呎價約58,000元。項目現時尚餘6個分層大宅及1個頂層連天台特色大宅待售。

由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

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