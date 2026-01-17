街市大亨自爆蝕錢　碎銀四千萬再戰西沙6伙：信香港係福地｜燈神

新地（0016）西沙第2A期SIERRA SEA呢排賣到成行成市，首輪收飛超過4.2萬張，破盡新盤「票王」紀錄。不過最令人側目嘅，係開賣當日售樓處竟然殺出一位「皮草豪客」，豪擲四千幾萬掃走六個單位，仲淡定咁話「有閒錢就入市」。



而呢位皮草阿伯，燈神八到，竟然就係舊時叱咤街市界嘅「街市大亨」周起鴻！佢個陣承包多個屋邨街市，成功賺大錢，直至1996年隱退江湖。後來喺2014年突然又出現係傳媒鎂光燈之下，當時周起鴻大手「重注九肚山」，斥資1.07億元掃入區內屋苑玖瓏山7伙，不過現時屋苑樓價跌到面青。靜咗咁多年，周生突然「蒲頭」重鎚押注西沙新盤，究竟係睇準個市，定係重覆犯錯「再交學費」？



皮草客淡定入貨 逾四千萬閒錢購6伙

第2A期SIERRA SEA開賣當日，周生着住件深色皮草企喺ICC大堂，表情正經又嚴肅，成個氣場淡定過「食生菜」。佢受訪個陣話，今次用四千幾萬掃入5伙三房同1伙一房，全部諗住長揸收租。雖然口罩遮咗半邊面，但聽得出，佢嘅語氣輕鬆到好似去街市入兩斤菜心咁。十足獎門人金句，「數百萬當係碎銀」。

周生着住件深色皮草企喺ICC大堂，表情正經又嚴肅。（李煥好攝）

大讚「香港係福地」 唔玩短炒、長揸收租

佢仲話，自己唔玩短炒，入市主要為長揸收租，所以懶理樓價上落。加上屋苑開價平，「輸嘅機會比較低啲」。周生又大讚「香港係福地」，住屋需求實有。講起投資經驗，周生大方分享話自己投資物業超過五十年，鍾情新盤，現時手揸超過二十個單位，「有閒錢就買間，收租再買間，儲吓儲吓就係咁」。

自爆「重注九肚山」蝕錢

不過佢都自爆之前「重注九肚山」蝕緊錢，過去五年齋「躺平」無入市。今次一鋪清袋，自稱已經「一窮二白」，短期唔會再出手。但係睇佢件「皮草戰衣」，成個氣場都話畀燈神知，呢位伯伯深藏不露。

周生大方分享話自己投資物業超過五十年，鍾情新盤，現時手揸超過二十個單位。（李煥好攝）

街市大亨周起鴻現身 由送貨員做到包街市

消息一出，燈神睇落呢位皮草大手客好面善，一查發現竟係香港「街市大亨」周起鴻！講起佢嘅發跡史，都幾勵志。佢由送貨員做起，靠賣珍珠米同空運螃蟹打出名堂，後來更獲置地賞識，包辦置富花園街市，仲用超市模式搞街市，當年威到盡。

之後佢愈做愈大，攞埋馬鞍山、沙田、青衣等多個公屋街市經營權，成立「香港集旺有限公司」，真正成為街市界一哥，自己仲出埋書添。不過1996年佢忽然引退，移民美國，將集旺賣畀宏安鄧清河，自此「街市大亨」個朵就轉咗手。後來周起鴻回流香港，再度現身樓市搏殺。

2014年落重注 1.07億掃玖瓏山7伙收租

最經典一役係2014年，周起鴻使咗約1.07億，一鋪掃入九肚山新盤「玖瓏山」嘅7伙三房，全數攞嚟收租。當年有報道指，佢購入嘅呢批單位面積介乎955至961平方呎，成交價由1,460.8萬至1,604.2萬元不等，呎價約1.53萬至1.67萬元。屋苑所在的九肚山一帶屬豪宅區，周生似係睇準前景。

沙田九肚山「玖瓏山」。（嘉里建設網頁圖片）

玖瓏山蝕到面青 呎價跌約三成

但講到呢度，熟樓市嘅你可能已經「O曬嘴」，乜玖瓏山唔係蝕到喊咩？冇錯！根據中原地產網站嘅最新數據，玖瓏山平均近期成交呎價約為1.1萬。以周起鴻當年斥資約1.07億元、七伙單位實用面積合共大約6,685平方呎計，平均買入呎價約1.6萬左右，即帳面呎價跌幅約三成，保守估計7伙單位帳蝕大概3,347萬，「蝕入肉」三個字可謂貼切。

雖然佢話買嚟收租，以玖瓏山最新平均呎租約40蚊計，7伙單位每月租金約26.8萬，十年收租約3,216萬，但抵銷樓價跌幅後，仲要帳蝕約131萬。仲未計管理費、差餉及利息呢啲使費，亦遑論早年嘅租金水平無現時高，所以實際條數可能更肉酸。難怪周生今次講到明不在乎樓價升跌，可能真係睇化晒。

周起鴻早年斥1.07億，掃入7伙玖瓏山。（李煥好攝）

再戰SIERRA SEA 預估回報約3.7厘

有咗玖瓏山嘅「教訓」，周起鴻今次四千萬掃SIERRA SEA，係吸取咗經驗定又行舊路？睇返租務表現，根據同系其他期數近期兩宗租務成交，三房呎租約42蚊，一房呎租約44蚊。粗略估計周生嗰六伙單位月租共約12.3萬，年租金收入約147.6萬，租金回報率約3.7厘，算係咁。另一邊廂，項目陸續有摸貨獲利數十萬，個市似乎受落。

無鐵路交通成死症 憂重演玖瓏山慘劇

不過，利淡因素同樣「唔講得笑」。有業界人士同燈神分析，話投資呢個西沙新盤最大風險係交通，無地鐵直達係「死症」。住客要去烏溪沙站及大學站，焗住搭巴士或者揸車，分別5分鐘同10分鐘車程。

雖然發展商已經擴闊咗西沙路，但成個「西沙綜合發展區」預計會容納三萬人，到時條路頂唔頂得順咁多車流，仲係未知數。若果西沙路一打蛇餅，返工返學肯定「攞嚟搞」。所以話呢，冇鐵路傍身嘅樓，客路窄過鐵路沿線物業好多，尤其難氹到班「無車一族」。第日想放租或者放盤，問津嘅人少一截，保值能力自然「縮水」。

持有成本方面，發展商初步將屋苑管理費暫定4.38蚊一呎，唔算離譜。但由於會所面積龐大，有成148萬呎，日後唔確定會否再加價，所以屋苑嘅長揸成本有機會上升。最重要嘅係，周起鴻今次同樣係「一注過」買同一個盤，集中風險極高，萬一睇錯市，可能又重演玖瓏山慘劇㗎。

「寶刀未老」還是「老貓燒鬚」？

再話返轉頭，周生嗰件皮草，真係搶眼到爆。着住皮草去買樓，氣場十足又有幾分老派豪氣，似足當年地產黃金年代嘅闊佬作風。佢今次一注過買SIERRA SEA，到底係「寶刀未老」，定係「老貓燒鬚」？就要等時間同樓市話畀我哋知啦。