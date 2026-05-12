街市大亨周起鴻換貨！1328萬沽玖瓏山三房　十年痛蝕8.5%

樓市逐漸回升，有名人趁機沽貨套現。今年初斥資逾四千萬元連環掃入西沙新盤SIERRA SEA六伙的「街市大亨」周起鴻，最新落實「換貨」沽出蝕讓貨，以1,328萬元賣出沙田九肚山玖瓏山一伙三房單位，呎價約13,906元。他持貨十年，帳蝕123.4萬元或約8.5%。



資料顯示，上述成交單位為玖瓏山1座中層B室，實用面積為955平方呎，採三房間隔。該單位於上月以1,328萬元沽出，呎價約13,906元。

2016年買入價1451.4萬

原業主登記姓名為周起鴻（CHOW HAI HUNG），即為有「街市大亨」之稱的知名物業投資者。他早於2016年3月斥逾1,451.4萬元購入，持貨十年帳蝕123.4萬元，單位貶值約8.5%。

曾沽出同屋苑車位 升值近九成

除此之外，周起鴻於今年3月份亦以255萬元沽出同屋苑停車場LG層一個雙號車位。他持貨約11年，帳面獲利120萬元或約89%。

成交單位為玖瓏山1座中層B室，實用面積為955平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

透露玖瓏山單位蝕錢 再斥逾四千萬投資西沙新盤

據悉，周起鴻經營街市起家，早年取得多個公屋街市經營權，並成立「香港集旺有限公司」，成為街市界一哥，並一直積極投資物業。今年初，他斥資逾四千萬元購入西沙新盤SIERRA SEA六伙單位時，並大方自爆2014年斥1.07億元掃入的7伙玖瓏山單位「蝕緊錢」。

「街市大亨」周起鴻。

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