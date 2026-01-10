皮草豪客出動！西沙SIERRA SEA 2A期　大手客周先生4000萬連購6伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，今日（10日）首輪開賣262伙，當中213伙以價單形式發售，另即日招標49伙特色單位。項目累收42,330票，當中包括690票為代理入票，按價單發售213伙計，超購逾197倍，成為歷來首輪收票最多的新盤票王。



身穿皮草的大手客周先生表示，今日斥資逾4,000萬元購入屋苑六伙單位作投資收租，包括5伙三房及1伙一房戶，主要鍾情屋苑環境好、用料靚及定價低，加上發展商提供三年保養，認為日後可安心出租。

投資物業逾50年、持有逾20個單位

周先生笑言，購入單位主要想長揸收租，故懶理樓價升跌。他又透露，自己投資物業逾50年，有閒錢便入市，至今已持有逾20個單位，以新盤為主。周先生又指，過去一段時間已「躺平」，大約5年無入市，直至現時一炮過注入全數資金，已「一窮二白」，未來暫不考慮再入市。

身穿皮草的大手客周先生表示，今日斥資逾4,000萬元購入西沙SIERRA SEA 2A期六伙單位作投資收租。（李煥好攝）

大手客最多可買8伙

銷售當日分A、B兩組。當中A組再細分為6個時段，最優先時段買家可購買5至8伙單位。而B組為散客，最多可購買2伙單位。

首輪銷售262伙 價單賣213伙

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾14億元。其餘49伙則以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積275至835平方呎。

以價單形式發售之單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價由10,017至13,776元。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA（右）

首輪銷售入場費343.55萬元起

入場單位為Coral Avenue 第1座G2樓G單位，實用面積由297平方呎，屬一房間隔，折實售價為343.55萬元，折實呎價11,567元；而最低呎價的單位為Coral Avenue 第2座2樓A單位，實用面積700平方呎，屬三房套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價10,017元。