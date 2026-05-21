街市大亨周起鴻連環斬纜！2768萬再沽玖瓏山兩伙　累計蝕近422萬

今年初斥資逾四千萬元連環掃入西沙新盤SIERRA SEA六伙的「街市大亨」周起鴻，今月已蝕約8.5%沽出手上沙田玖瓏山一伙三房。消息指，他剛以合共約2,768萬元再沽出屋苑兩伙三房戶，帳蝕約9.7%走。如計入上次的成交，他三度沽貨共帳蝕421.97萬元。



市場消息指，涉及單位為玖瓏山月瓏閣1座中層A及B室，實用面積分別為961及954平方呎，均為三房間隔。該兩伙單位新近以1,388萬與1,380萬元沽出，呎價分別爲14,443元及14,465元。

最新再減持兩伙三房 揸12年貶值約一成

原業主登記姓名為周起鴻（CHOW HAI HUNG），即為有「街市大亨」之稱的知名物業投資者。他早於2014年分別斥資1538.27萬及1528.3萬元買入上述兩伙單位，持有12年帳面共蝕298.57萬元或約9.7%。

三度沽貨帳蝕逾420萬

翻查資料，周起鴻於上月中已率先以1,328萬元減持月瓏閣1座中層B室，實用面積為954平方呎，屬三房間隔，帳蝕123.4萬元或約8.5%。換言之，他近期三度沽貨，合共蝕走421.97萬元。

成交單位為玖瓏山1座中層B室，實用面積為955平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

「街市大亨」周起鴻。

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