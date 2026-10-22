捲土重來！德福花園五屍凶宅減13萬推拍　凶宅大王：凶的程度太深

曾發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，今年在拍賣場上屢戰屢敗、屢敗屢戰！該單位今年3月份以230萬元首度開拍未果，至9月份業主「雄心萬丈」大幅加價至298萬元再次推拍，惟依然未獲承接。惟最新業主面對現實，單位微減13萬元至285萬元，即將迎來第三度拍賣。



雖然開價較正常單位市價大幅低出逾五成，但有「凶宅大王」之稱的資深投資者伍冠流卻直言，單位「凶的程度太深」，直指若新買家以三百餘萬接貨，投資回報將不太理想。



較正常市價平逾五成

涉及單位為九龍灣德福花園C座低層單位，實用面積556平方呎，屬兩房間隔。單位目前仍有租客居住，以每月1.2萬元租出，租約期至今年9月17日。該單位最新開價285萬元，將於下周三（28日）第三度推上拍賣場，呎價約5,126元。若參考同類正常單位目前市價逾600萬元計算，是次拍賣開價較市價大幅低出逾五成。

業主叫價態度強硬 110萬買入作收租

資料顯示，業主早於2007年8月僅以110萬元買入該單位。雖然物業背負着「五屍命案」的沉重歷史，但業主的叫價態度向來強硬。去年曾一度以高達498萬元放盤，惟乏人問津下，最終選擇轉戰拍賣場。

凶宅大王計數：租金回報不太理想

針對是次凶宅重推，當時有份隔空參與競投的資深投資者、「凶宅大王」伍冠流接受《香港01》查詢時坦言，這宗拍賣有點難度，「因為單位凶的程度很深。」

伍冠流親自為這間凶宅「計過一條數」，他評估該單位若無事故，合理市值大約為460萬元。若按凶宅一般折讓計算，打七折約為320萬元，打六折則約為280萬元。他認為定價在六至七折之間「中間落墨」最為合理，即280萬至320萬元之間，買賣雙方都會較易接受。

若三百萬餘萬入貨 租金回報則不理想

但他又一針見血地指出，現業主當年僅以110萬元買入，如今每月能坐收1.2萬元租金，回報相當吸引。但由於單位命案背景駭人外，加上屋苑樓齡比較舊，因此若新買家以三百餘萬元的價格入貨，其租金回報將「不太理想 」。

「凶宅大王」伍冠流坦言，該單位要以此價錢推拍「有啲難度」。(余俊亮攝)

三月份惹「鬼王」踩場 終260萬流拍收場

有趣的是，單位首次拍賣曾引起關注，不但吸引4組準買家出席舉手競投，甚至連網絡靈異節目《恐怖在線》主持人、有「鬼王」稱號的潘紹聰亦親臨拍賣場「湊熱鬧」了解實況。該單位當時一路被熱烈追價至260萬元，惟最終因未達業主底價而收回流拍。如今業主第三度推拍，新開價較今年初的首度開拍價依然大幅提價近24%。

網絡靈異節目主持人「鬼王」潘紹聰到場。（李煥好攝）

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