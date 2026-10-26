周末新盤錄349伙　SIERRA SEA、擎海再沽清　33清水灣僅沽22伙

周末再有一手新盤推售，過去兩日（24日、25日）新盤市場共錄得約349伙，較上周的401宗回落12.9%。當中西沙SIERRA SEA第2C（2）期及油塘擎海I 第三輪價單銷售均即日沽清。惟牛池灣33清水灣首輪價單銷售僅沽出22伙，佔可發售價單單位約三成。



SIERRA SEA第2C（2）期價單153伙即日沽清

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期周末第三輪銷售153伙價單單位即日沽清，當中A組時段沽出24伙，最大手買家斥資超過3,000萬元購入2伙三房及2伙兩房單位。同日亦招標沽2伙，分別為第1座12樓F單位及第2座16樓F單位，屬三至四房間隔，成交價分別為1,330萬及1,263.8萬元。

至於整個SIERRA SEA第2C（2）期於10日內售出502伙單位，套現超過38億元，每伙均價超過760萬元。

SIERRA SEA第2C（2）期。

擎海I第3輪132伙即日沽清

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，第三輪以價單形式發售的132伙亦即日內沽清，單日套現逾7.1億元。連同第3輪銷售，即在兩周已累售570伙，總套現逾33億元。

油塘新盤「擎海」。

33清水灣沽22伙 佔可發售價單單位僅三成

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期昨日首輪價單賣73伙，即日沽出22伙，佔可發售價單單位僅三成，套現約2.5 億元，發展商表示，對首日銷情感到滿意，後續將因應市場反應，部署加推單位，並適時公布最新銷售安排。

牛池灣大型發展項目33清水灣。

薈淳連沽4伙 吸金逾2895萬

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」昨日連沽4伙，吸金逾2,895萬元，成交金額分別708.8萬及728.8 萬元，成交呎價由19,383元至20,705元。項目全盤已累計售出133伙，總套現金額逾8.73億元。

黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」。

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