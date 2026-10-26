打造曲奇王國？珍妮曲奇3980萬增購尖沙咀舖　年內半億掃同廈5舖

尖沙咀舊廈美麗都大廈，正悄然變身成為「曲奇王國」？憑藉牛油曲奇在旅客中爆紅的本地手信名店「珍妮曲奇」（Jenny Bakery），多年來以美麗都大廈作為分店之一，並擁有多個自用舖位。該品牌最新豪擲3,980萬元增購大廈3個舖位，平均呎價約1.7萬元。而原業主吳鎮科家族持貨長達十年以上，帳面竟蝕8,500萬元或約68.3%！



涉及物業為尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下49號、50號及56號舖連1樓16號舖，建築面積合共2,343平方呎，以總成交價3,980萬元易手，平均呎價約1.7萬元。據悉，地下56號舖連1樓16號舖屬面向麼地道的街舖，現由藥房租用；而地下49號舖和50號舖則為大廈內的舖位，3個舖位可合併打通使用。

成交物業位於尖沙咀美麗都大廈。（代理圖片）

原業主為吳鎮科家族 帳蝕近7成離場

資料顯示，上述舖位原業主雖透過不同公司名義持有，但背後股東均包括已故資深投資者吳鎮科旗下家族及相關人士。他們於2012至2014年零售市道高峰期間，共斥資近1.25億元購入上述舖位。如今市況逆轉之下，即使吳鎮科家族持貨長達十年以上，帳面仍需蝕約8,500萬元，物業價瀉高達68.3%。

珍妮曲奇創辦人增購3舖位

有人損手離場，自然有人趁低吸納。這批舖位的新買家正是珍妮曲奇創辦人楊賜梅及相關人士。若以該店一盒售價150元的「奶油花曲奇」作計算，是次3,980萬元的成交價，意味珍妮曲奇大約需賣出約27萬盒曲奇，才足以全數支付這筆買舖資金。

美麗都大廈「大本營」 海內外旅客大排長龍

事實上，美麗都大廈向來是珍妮曲奇的「大本營」，品牌早於該廈地下及1樓設有門店，每日均吸引大批內地及海外旅客前來排隊光顧，盛況數十年如一日。珍妮曲奇多年來亦貫徹「以買代租」，不斷出手吸納該廈物業。

位於尖沙咀美麗都大廈的珍妮曲奇店。（洪芷菁攝）

今年斥資5164萬吸納美麗都大廈5舖

早在2015年，創辦人等相關人士已斥資合共2,168萬元，購入美麗都大廈1樓38、39、42及43號舖自用，總建築面積共約1,273平方呎。另於今年4月及9月份，先後斥810萬元及374萬購入該廈地下22及鄰近的44號舖，建築面積共約925平方呎。

如今珍妮曲奇「再下一城」增購上述3舖位，年內已豪擲5,164萬元吸納美麗都大廈5個舖位。

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