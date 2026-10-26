紅磡瑅海擬日內開價　料涉91伙、主打兩房　兩房示位曝光｜多圖

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA），於今日（26日）開放一伙兩房清水示範單位予傳媒參觀。發展商透露，項目將於日內開價，料涉及91伙，而示範單位亦會在開價後開放予公眾參觀。



擬日內開價 料涉91伙

信和置業執行董事田兆源表示，項目將於日內公佈首張價單，涵蓋91伙，包括一房及兩房戶型，主打兩房單位，定價參考近期區內新盤及啟德一帶樓盤。至於三、四房大單位將以招標形式推售。他續指，項目自上載樓書後接獲不少查詢，不乏本地及內地客，而示位將於開價後開放予公眾參觀。

信和置業執行董事田兆源。

單位不設走廊 睡房位於兩側

發展商亦開放一伙交樓標準示範單位予傳媒參觀，參考第1座18樓B5室為藍本搭建，實用面積385平方呎，採兩房間隔，屬項目主打戶型。單位不設走廊，甫入門可見客飯廳，開則方正。兩間睡房位於單位兩側，設有落地玻璃大窗，增加採光。至於廚房採開放式設計，設淺色調櫥櫃。洗手間乾濕分離，淋浴間採白色雲石裝修。

↓↓第1座18樓B5室交樓標準示範單位↓↓

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項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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