樓價連升兩個月！9月私樓升0.19%報320.8點　今年樓價累升7%

據差餉物業估價署最新資料，2026年9月私樓售價指數報320.8點，按月回升0.19%，連升兩個月，今年樓價累升7%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.4%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報322.6點，按月升約0.16%；大型單位（D、E類）報291.5點，按月升約0.8%。

431呎或以下細單位樓價連續三個月持平

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報340.4點，表現連續三個月持平。B類單位（實用面積431至752平方呎）報312.6點，按月升0.19%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報307.1點，按月升0.46%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報293.0點，按月升約0.9%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報286.8點，按月升約0.49%。

王兆麒：全年累計仍有機會升約5%

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，踏入2026年第三季，香港樓市缺乏新的利好因素推動向上，有部分買家擔心現階段追價風險增加，但亦有業主認為樓市已走出谷底，議價幅度收窄，令整體市場呈現拉鋸局面。短期雖然缺乏推動樓價進一步急升的因素，但在租金上升、利率穩定及供應有序消化支持下，亦未見樓價大幅回調風險，預期第四季樓價反覆向下，而2026年樓價全年累計仍有機會升約5%。預計2027年樓價先跌後回穩，全年升3至5%。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。

料短期內一個月Hibor 徘徊2.5%至3%

雖然美國加息未令到香港主要銀行跟隨上調最優惠利率，但美國年仍底有機會加息，如美國年內再加息相信香港主要銀行將上調最優惠利率，預計短期內一個月Hibor 繼續徘徊2.5%至3%之間。

個別新盤熱賣 反映買家資金集中具話題性項目

一手新盤市場方面，有個別新盤仍然錄得超額認購甚至熱賣，但更多反映買家資金集中於個別具話題性或定價吸引的項目。從市埸交投量看，第三季一手住宅樓宇買賣雖然仍可企穩1,000宗以上月度成交，但部分樓盤銷售不隹，證明整體購買力明顯轉弱。該行預計，由於整體居民收入及財富效應沒有顯著提升，難以單靠個別新盤帶動整體市場氣氛。預計2026年全年成交量將在68,000至70,000 宗水平，一手成交佔28至30%左右。

發展商推盤時會繼續提供優惠及財務計劃去吸引買家。短期內發展商仍會以貼市價開盤，價單之間的任何提價會相信會在低單位數增長。

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