石門化身「大學城」？恒生大學3億掃新都廣場三層　港專亦曾購入

【恒生大學/石門/寫字樓/新都廣場】本港核心區商用物業市場略為回暖，惟民生區仍處於尋底階段，不少用家趁低價「撈底」入市。市場消息指出，恒生大學新近再以9,000萬元大手增持沙田石門乙級商廈新都廣場低層全層樓面。據了解，該大學於最近一年內已斥資近2.95億元購入該廈3層樓面。



上手業主持貨9年帳蝕1511萬

成交物業為石門安耀街2號新都廣場9樓全層，建築面積約19,139平方呎，成交價9,000萬元，呎價約4,702元。資料指出，原業主2017年以約1.05億元買入該層樓面，以最新成交價計，即原業主持貨9年，帳面蝕1,511萬元，物業期內貶值14.4%。

成交物業為石門安耀街2號新都廣場9樓全層，建築面積約19,139平方呎，成交價9,000萬元，呎價約4,702元。（資料圖片）

恒大鍾情新都廣場？一年間購逾5.7萬呎樓面

據了解，新買家為香港恒生大學。翻查資料指，香港恒生大學已多次買入沙田石門新都廣場，該大學早於去年11月以近9,000萬元買入新都廣場11樓全層，建築面積同為19,139平方呎，當時連4個車位一併購入，呎價約4,702元。

其後於今年4月，香港恒生大學再以1.15億元購入12樓全層，面積與上述樓層相同，是次交易連及8個車位成交，呎價約6,009元。連同最新成交的9樓全層，香港恒生大學一年內已斥資2.95億元入市，目前已擁有新都廣場3層樓面，合共57,417平方呎，連同12個車位。

新都廣場搖身變「教育重鎮」

值得留意，新都廣場過往也曾獲教育機構買入。港專機構有限公司（HKCT GROUP LIMITED）亦曾於今年3月以9,500萬元買入18樓全層，建築面積約19,529平方呎，呎價約4,865元。

石門安耀街2號新都廣場。（資料圖片）

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