恒生大學斥9000萬購沙田商廈新都廣場近2萬呎

本港多間大學積極收非本地生，並紛紛收購物業擴充校舍。有消息指，香港恒生大學新近斥9,000萬元，購入沙田新都廣場11樓全層連四個車位。除去車位計算，該物業建築面積約19,139平方呎，呎價約4,702元。而上手持貨約8年，帳面蝕約14%。



上述成交物業為沙田安耀街2號新都廣場11樓1至19號單位，以及該廈位於第2、3層的合共四個私人停車位。該一籃子物業新近9,000萬元以交吉形式售出，撇除車位計算，可銷售面積約19,139平方呎，呎價約4,702元。據悉，買家為香港恒生大學。

翻查資料，該物業近年淪為銀主盤，上手於2017年11月以約1.05億成交，即最新成交價較當年買入價低約14%。

據了解，該物業在2023年市場估值約1.28億元，即是次成交價亦較當時估值低約三成。

新都廣場一籃子物業新近9,000萬元以交吉形式售出，撇除車位計算，可銷售面積約19,139平方呎，呎價約4,702元。（資料圖片）

大學紛收購物業作教室或學生宿舍

近年本地多間大學紛紛出手購物業自用。2024年7月嶺南大學斥1.2億元購入鄧成波家族旗下屯門菁雋基座4萬平方呎商舖，作為教學用途，呎價約3,059元。同月科技大學斥3.54億元，購入金鐘名都酒樓逾3萬平方呎舊址作為教室，呎價約11,270元。

另外，2024年亦錄都會大學斥36.5億元購入紅磡蕪湖街城木酒店及祥祺中心全幢，作為學生宿舍及教學用途。而城市大學斥8.8億元，承接金鐘明輝中心約9萬平方呎基座商場。