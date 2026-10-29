全港最細洋房｜長實「萬芊」傳暫停推盤　傳需修訂地契文件

長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路住宅項目「萬芊Montage」，在10月23日上載樓書，該盤提供327伙，設分層及洋房住宅單位，當中分層單合佔242伙，洋房單位佔85伙。當中最矚目、料為全港最細的迷你洋房，實用面積最細不足500呎。



不過據最新市場消息，「萬芊」已暫停銷售活動，包括擬明日舉行的VIP之夜。有指由於項目有地契文件要與政府作修訂，預計將於12月完成修訂後再推出。《香港01》就上述事宜向長實及有關政府部門查詢，惟暫未獲回覆。



早前有報道指，長實（1113）旗下兩個樓花盤，包括啟德跑道區花語海1至3期，以及元朗錦田萬芊，仍沿用曾承建同系觀塘安達臣道「港人首置盤」而被揭發出現建築問題的「卓越天工」作承建商。地政總署早前回覆傳媒指出，該署旗下部門會按實際情況，考慮發展商有否遵從預售樓花同意書的條件並採取相應的行動，以及是否需要暫停或撤銷有關的同意書。屋宇署則回覆傳媒指，該署多次突擊巡查有關地盤，至今未發現有明顯不符合批准圖則的情況。

發展商早前表示，定價會參考萬芊的獨特性及罕有性，坦言不會有「深水炸彈」。

長實旗下元朗錦田錦泰路住宅項目萬芊Montage，提供327伙，設分層及洋房住宅單位，當中分層單合佔242伙，洋房單位佔85伙。

據「萬芊Montage」早前公佈的樓書資料，實用面積少於500平方呎的兩層洋房有20幢，其中E9洋房面積最小，實用面積僅497平方呎，設有花園348平方呎及天台199平方呎。

主人房非套房 如廁需「行落半層」

全盤最細的洋房為E9洋房，大門入口位於私人花園，地下層為大廳及客廳，設梗廚，住戶要進入室內，需要通過私人花園再進入大廳。至於一樓則為休息區，設有兩間睡房，分別為主人房及客房，均望同一方向。惟主人房非套房格局，不連套廁，該層也沒有浴室及洗手間。至於單位浴室則設在地下及一樓中間的樓梯轉角位置，住戶如需使用浴室，需要「行落半層」。

↓↓萬芊Montage E9洋房圖則↓↓

至於其餘小於500平方呎的19幢兩房洋房，戶型間隔一模一樣，實用面積均為498平方呎，天台199平方呎，另設有花園240平方呎。

其中一幢為C3洋房，與最細的E9洋房佈局幾乎相同，大門入口位於私人花園，地下層為大廳及客廳，設梗廚及浴室，而一樓則設有兩間客房，惟主人房非套房格局，不連套廁，該層也沒有浴室及洗手間。

↓↓萬芊Montage C3洋房圖則↓↓

萬芊涉及327伙 分層最細238呎

萬芊Montage提供327伙，項目設2座7層分層大樓，分層單位共242伙，當中分層住宅設一房佔134伙，實用面積238至268平方呎；兩房佔108伙，實用面積331至448平方呎。

另設有洋房住宅，以兩層設計合共提供85伙，兩房佔28伙，實用面積497至514平方呎；涉及三房佔53伙，實用面積759至788平方呎；四房佔4伙，實用面積979至1,030平方呎。

預告不會有「深水炸彈」

發展商早前已預告，定價方面會參考萬芊的獨特性及罕有性，坦言不會有「深水炸彈」。至於兩房洋房適合進階入住洋房的買家，具靈活性及自主空間，較難在市場上找到同類比較。

2021年近3.88億元完成補地價

翻查資料指，上述地皮可建樓面約13.76萬平方呎，在2021年以近3.88億元完成補地價，每呎樓面地價僅2819元。項目在2026年6月已獲批預售文件，涉及327伙，預計關鍵日期為2027年12月30日。

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