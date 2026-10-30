昔日亞洲樓王又蝕！內房老闆1.13億沽西半山天匯　揸12年輸1822萬

【亞洲樓王/西半山/天匯/豪宅/蝕讓】過往有「亞洲樓王」之稱的西半山天匯，新近再錄得二手蝕讓個案。弘陽地產（1996）主席兼行政總裁兼執行董事曾煥沙，新近以逾1.13億元沽出天匯中層戶，持貨約12年，帳面蝕讓約1,822萬元，蝕幅約14%。



上述成交個案為天匯33樓B室，實用面積2,351平方呎，四房間隔，新近以逾1.13億元沽出，成交呎價約48,065元。

資料顯示，原業主為曾煥沙（ZENG HUANSHA），與弘陽地產(1996)主席兼行政總裁兼執行董事名字相同，預計為同一人。

2014年買入價逾1.312億

翻查早年成交紀錄，該單位最早於2009年10月份以逾1.379億元沽出，其後在2010年6月份取消交易。而曾煥沙於2014年3月份才買入該單位，買入價為逾1.312億元，當時呎價高達約55,815元。以最新成交價計，該單位在過12年帳面貶值約1,822萬元，蝕幅約14%。

該單位在2014年向本地大型銀行承做一按，其後在2019年轉按至另一本地大型銀行。而在2024年則再轉按至一家瑞士大型銀行。

早年大規模撻訂、惹外界質疑造假 四叔曾指沒有「假動作」

天匯貴為「亞洲樓王」之稱，全盤提供66伙，均為實用面積1,991至5,536平方呎的豪宅大單位，惟早年2010至2011年期間曾發生大規模撻訂潮，售出的25伙當中，僅得1伙按合約如期成交，餘下24個單位過期未成交，引起外界關注及質疑造假。不過當時恒地（0012）主席李兆基（四叔）重申，保證天匯非「自己人」買，更以1賠100打賭交易沒有「假動作」。

已故恒基兆業地產創辦人李兆基。(恒基提供圖片）

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