樓價半年回升2成　亞洲樓王天匯6000萬沽　上手仍輸3成創最大蝕幅

過往有「亞洲樓王」之稱的西半山天匯，新近錄得大幅貶值個案。天匯一伙三房戶連車位，新近以6,000萬元沽，造價較半年回升逾兩成。不過，原業主持貨約6年，帳面貶值約2,500萬元或29%，仍創該廈最大蝕幅紀錄。



天匯三房6000萬沽 造價較半年回升逾兩成

資料指，是次成交為天匯11樓A室，實用面積1,991平方呎，屬三房間隔，早前以6,000萬元連一個車位沽出，呎價僅30,136元。新買家為姓楊，其英文名字為普通話拼音，料為內地背景人士。

參考同類成交單位屬同低層A室，實用面積及間隔相同，在2025年11月初以4,900萬元沽出，反映今次成交單位較半年前回升1,100萬元或22.4%。

持貨6年帳面輸2500萬

至於，原業主姓張，其英文名同樣為普通話拼音，於2020年9月斥資約8,500萬元連一個車位買入，平均呎價達42,692元，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓約2,500萬元，物業期內貶值約29%。

過去八年4宗蝕讓 今次蝕最多輸29%

據地產代理行數字顯示，如連同今次成交計，過去8年天匯錄8宗二手成交，當中4宗屬蝕讓個案，蝕幅由12%至29%，今次成交為最勁一宗蝕讓成交。而項目對上一宗蝕讓為低層A室，實用面積1,991平方呎，三房間隔，以4,900萬元沽出，成交呎價約24,611元，成交價及呎價創該廈歷史新低。

另外，在2023年1月天匯中高層A室，實用面積2,355平方呎，四房間隔，以1.4億元登記易手，成交呎價約59,448元，持貨五年半帳面貶值12.5%或近2,000萬元。

已故恒基兆業地產創辦人李兆基。(恒基提供圖片）

早年大規模撻訂、惹外界質疑造假 四叔曾指沒有「假動作」

天匯貴為「亞洲樓王」之稱，全盤提供66伙，均為實用面積1,991至5,536平方呎的豪宅大單位，惟早年2010至2011年期間曾發生大規模撻訂潮，售出的25伙當中，僅得1伙按合約如期成交，餘下24個單位過期未成交，引起外界關注及質疑造假。不過當時恒地（0012）主席李兆基（四叔）重申，保證天匯非「自己人」買，更以1賠100打賭交易沒有「假動作」。

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