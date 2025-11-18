亞洲樓王天匯4900萬沽蝕兩成　呎價2.46萬雙新低　涉昔日撻訂風波

過往有「亞洲樓王」之稱的西半山天匯再錄大幅貶值個案。天匯一伙三房戶連車位，新近以4,900萬元沽出，原業主持貨約12年，帳面貶值約1,408萬元或22.3%，是次成交價及呎價創該廈歷史新低。



上述成交個案為天匯10樓A室三房戶，實用面積1,991平方呎，早前連一個車位以5,200萬元放售，該單位在10月下旬最終減價至4,900萬元連一個車位易手，成交呎價僅24,611元，是次成交價及呎價，均創該屋苑入伙約16年來最低紀錄。

2013年底總買入價6308萬

翻查資料，原業主於2013年12月斥資約6,025.1萬元買入上述單位，其後再以約282.9萬元購入一個車位，即當時總買入價高達約6,308萬元。以最新成交價計算，該物業在過去12年前帳面貶值約1,408萬元，蝕幅約22.3%。

早年大規模撻訂、惹外界質疑造假 四叔曾覆沒有「假動作」

天匯貴為「亞洲樓王」之稱，全盤提供66伙，均為實用面積1,991至5,536平方呎的豪宅大單位，惟早年2010至2011年期間曾發生大規模撻訂潮，售出的25伙當中，僅得1伙按合約如期成交，餘下24個單位過期未成交，引起外界關注及質疑造假。不過當時恒地（0012）主席李兆基（四叔）重申，保證天匯非「自己人」買，更以1賠100打賭交易沒有「假動作」。

最新蝕讓單位涉及昔日撻訂潮

而上述蝕讓單位天匯10樓A室三房戶，亦為當年其中一伙撻訂單位，該單位最早於2009年10月中以約6,935.86萬元沽出，成交呎價34,836元。惟在2010年6月取消交易。

已故恒基兆業地產創辦人李兆基。(恒基提供圖片）

近年天匯二手成交個案不乏蝕讓個案，如2023年1月天匯中高層A室，實用面積2,355平方呎，四房間隔，以1.4億元登記易手，成交呎價約59,448元。原業主於2017年8月以逾1.598億元買入上址，當時成交呎價高達67,878元。以最新成交價計算，單位於過去五年半帳面貶值12.5%或近2,000萬元。

此外，2022年11月天匯高層複式單位，實用面積3,835平方呎，屬於五房間隔，以3.78億元登記易手，較2017年底買入價帳面貶值2,200萬元或5.5%。