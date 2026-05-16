西半山天匯中高層1.338億沽　呎價5.4萬　十年升值18%

過往有「亞洲樓王」之稱的西半山天匯，新近錄得二手成交個案，天匯一伙中高層單位以1.338億元沽出，呎價約5.4萬元，較2016年底買入價升值約18%。



上述成交個案為天匯39樓A室，實用面積2,476平方呎，於4月底以1.338億元連一個車位沽出，成交呎價約54,039元。新買家為PACIFIC LEGACY HOLDINGS LIMITED，未知背後實際身份。

至於原業主為資深物業投資者，曾任嘉年華國際控股有限公司主要股東的龍瑞明（LONG RUI MING JOHN），他於2016年12月以1.1億元買入上述豪宅單位，其後再以370萬元買入同屋苑一個車位，合共買入價為1.137萬元，呎價約45,921元。

同層兩伙曾由天津商人尹聰持有 其後一同淪銀主盤

值得留意，天匯39樓A室及B室，最初由天津商人尹聰於2013年底一口氣以約2.7億元買入，不過其後兩個單位均淪為銀主盤。

其中天匯39樓A室2013年買入價約1.35億元，其後於2014年至2016年間向多家財務公司，包括金田財務、實德環球財務等借貸7次，金額介乎1,000萬至2,160萬元不等，合共至少9,320萬元，單位最終淪為銀主盤，其後以1.1億元沽出予龍瑞明。

至於另一伙天匯39樓B室，在2016年初以1.083億元沽出予訊匯金融謝兆凱。

早年大規模撻訂、惹外界質疑造假 四叔曾指沒有「假動作」

天匯貴為「亞洲樓王」之稱，全盤提供66伙，均為實用面積1,991至5,536平方呎的豪宅大單位，惟早年2010至2011年期間曾發生大規模撻訂潮，售出的25伙當中，僅得1伙按合約如期成交，餘下24個單位過期未成交，引起外界關注及質疑造假。不過當時恒地（0012）主席李兆基（四叔）重申，保證天匯非「自己人」買，更以1賠100打賭交易沒有「假動作」。

已故恒基兆業地產創辦人李兆基。(恒基提供圖片）

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