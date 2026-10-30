CCL連跌三周　過去兩年以來首見　樓價指數創15周低位

【中原/CCL/樓價指數/二手住宅】中原城市領先指數CCL最新報159.38點，按周跌0.33%，指數創2026年7月中後15周（逾3個月）低位，是10月10日油塘擎海I首輪價單銷售200伙即日沽清當周的市況。CCL連跌3周，為2024年8月後113周（逾2年）以來首見，合共累跌1.13%，指數連續2周處於160點之下，樓價走勢偏軟。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個一手新盤低開搶客，二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家轉趨觀望，影響成交轉淡，樓價受壓下調。CCL近10周7跌3升，較今年8月中的162.16點高位回落1.71%。預期CCL將下試158點，重返5月底中證監打擊非法跨境資金外流前的水平，但料2026年全年仍有約一成升幅。



自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.92%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.16%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.70%。

CCL仍較歷史高位挫16.7%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.72點，按周跌0.33%。CCL（中小型單位）報159.31點，按周跌0.28%。CCL（大型單位）報159.72點，按周跌0.60%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌3周，分別累跌1.34%、1.12%及1.21%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同為2026年6月中後19周（逾4個月）低位，而CCL（大型單位）則為2026年7月底後13周（3個月）低位。

港九市區跌、新界兩區升

四區樓價二跌二升，港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass報160.74點，按周跌1.40%，跌幅為今年8月底後9周以來最大，連跌3周共2.52%，指數為2026年6月中後19周（逾4個月）低位。九龍CCL_Mass報157.20點，按周跌0.54%，連跌3周共3.23%，指數為2026年5月底後22周（5個月）低位。新界西CCL_Mass報146.33點，按周微升0.15%，連升2周共1.27%，指數為2023年9月初後164周（逾3年）第3高。新界東CCL_Mass報174.63點，按周升0.94%，指數為2026年9月底後4周（1個月）高位。

2026年計，CCL暫時累升10.60%，CCL Mass升10.70%，CCL（中小型單位）升10.54%，CCL（大型單位）升10.84%，港島升14.68%，九龍升8.62%，新界東升10.09%，新界西升10.25%。

CCL連跌3周，為2024年8月後113周（逾2年）以來首見，合共累跌1.13%，指數連續2周處於160點之下，樓價走勢偏軟。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。