CCL再跌報160.05點　分析：息口上調壓力且買家觀望　樓價漸偏軟

中原城市領先指數CCL最新報160.05點，按周跌0.71%，指數創2026年8月初後逾2個月低位，是美國加息後首周及9月27日長沙灣叡璟II首輪價單銷售153伙沽清當周的市況。自今年8月中長沙灣新盤以低於二手價的銷售策略開賣，二手交投明顯受壓，導致CCL升勢受阻。其後多個發展商相繼以低價開售搶客，二手客源被攤薄，加上預期美國年內會再加息，本港息口有上調壓力，二手買家觀望，成交減慢，樓價走勢逐漸偏軟。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL由今年最高162.16點回落至160點水平，近8周5跌3升，累跌1.30%。但一手銷情理想，而且銀行相繼推按揭優惠及調高現金回贈，對樓市有支持，第四季CCL有望於158至162點區間徘徊。



較2021年歷史高位跌16.35%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.42%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.65%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.81%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.35%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.47點，按周跌0.88%。CCL（中小型單位）報159.91點，按周跌0.74%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同為2026年8月初後逾2個月低位。CCL（大型單位）報160.75點，按周跌0.58%，指數為2026年9月底後2周低位。

四區樓價呈三跌一持平局面，當中九龍區樓價按周跌1.95%。

四區樓價呈三跌一持平局面

四區樓價三跌一持平。九龍CCL_Mass報159.28點，按周跌1.95%，跌幅是2025年3月中後逾1年半以來最大，終止2周連升，指數為2026年8月底後逾1個月低位。港島CCL_Mass報163.66點，按周跌0.75%，指數為2026年9月底後2周低位。新界西CCL_Mass報144.50點，按周微跌0.07%，指數為2026年9月底後2周低位。新界東CCL_Mass報173.38點，指數與上周相同，按周無升跌。

CCL今年暫累升11.06%

2026年計，CCL暫時累升11.06%，CCL Mass升11.22%，CCL（中小型單位）升10.96%，CCL（大型單位）升11.55%，港島升16.77%，九龍升10.05%，新界東升9.31%，新界西升8.87%。

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