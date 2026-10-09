銀行按揭優惠撐市　樓價跌兩周再升返！CCL報161.20點、周升0.69%

中原城市領先指數CCL最新報161.20點，按周升0.69%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本港銀行沒有跟隨美國加息，CCL連跌2周後回升，為2023年9月初後161周（逾3年）第6高。



惟多個新盤相繼低二手價開賣，搶去不少購買力，年內美息仍有機會上調，加上港股回落，二手市場明顯受壓整固，近9周CCL在160點到162點窄幅徘徊，期間五周升四周跌。而近期多間銀行推按揭優惠計劃及調高現金回贈，料對樓價有支持，第四季CCL有望於158至162點區間上落。



CCL連跌2周後回升

楊明儀指出，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.27%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.50%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.65%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.75%。

中原城市領先指數CCL最新報161.20點，按周升0.69%。（中原提供）

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.91點，按周升0.70%，指數為2023年8月中後164周（逾3年）第4高。CCL（中小型單位）報161.11點，按周升0.64%，指數為2023年8月底後162周（逾3年）第5高。CCL（大型單位）報161.68點，按周升0.94%，指數為2023年10月中後155周（近3年）第8高。上述三大指數同樣結束2周連跌回升。

四區樓價三升一跌

四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass報162.44點，按周升1.57%，連升2周共1.62%，指數創2023年7月初後169周（逾3年）新高。港島CCL_Mass報164.90點，按周升0.83%，指數為2023年8月中後163周（逾3年）第4高。新界西CCL_Mass報144.60點，按周升0.39%，終止2周連跌，指數為2023年10月初後156周（3年）第10高。新界東CCL_Mass報173.38點，按周跌0.78%，指數上周反彈逾2%後回軟，為2023年9月初後160周（逾3年）第10高。

2026年計，CCL暫時累升11.86%，CCL Mass升12.21%，CCL（中小型單位）升11.79%，CCL（大型單位）升12.20%，港島升17.65%，九龍升12.24%，新界東升9.31%，新界西升8.94%。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。