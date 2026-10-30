地監局委任5位新成員 包括測量師張翹楚等 11月初正式上任
撰文：李煥好
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政府今日（30日）宣布，委任五位地產代理監管局新成員。當中包括資深測量師張翹楚，作為A類別人士（地產代理行業）出任，任期由2026年11月1日起生效。
新成員包括測量師張翹楚
上述五位監管局新成員分別爲張翹楚、鄭建邦、沈朝暉、蕭亮鴻及温子健。他們由香港特別行政區行政長官委任，任期由2026年11月1日至2028年10月31日。
監管局同時感謝離任成員鄭定寕、周偉信、何應富、潘達恒及余智榮多年來對監管局工作所作出的貢獻，特別是在提升地產代理行業服務水平方面的努力。
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