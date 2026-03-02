地監局：代理人數平穩、暫不調整牌費　研究用AI處理投訴

新年伊始，地產代理監管局（下稱地監局）今日（2日）會見傳媒，地監局主席蕭澤宇表示，目前代理整體人數平穩，故暫時不會調整牌費。另該局行政總裁梁松泰表示，研究使用人工智能減輕處理投訴工作。



蕭澤宇表示，2025成交大增，整體宗數逾8萬宗，整體成交額6,000多億，當中住宅佔6.2萬宗，成交宗數及成交金額，按年增加18%及15%。惟截至上周地產代理人數錄37,600人，較高峰少11%或逾4,700人，又指每年平均有約1,500個新的持牌代理入行，整體人數平穩並無太大幅度下跌。至於公司牌照則錄得3,945間、商舖數字錄6,537間。

至於地產代理牌費方面，他指出，雖然地產代理人數減少會影響該局收入，但亦期望樓市穩定不望大升大跌。

地產代理監管局主席蕭澤宇（左三）、地產代理監管局行政總裁梁松泰(右二）。（黃祐樺攝）

《簡樸房條例》 3月1日生效，展開一年登記、三年寛限，他期望相關業主可以提早登記並進行優化，不要等待寛限期死線前才一窩峰做進行優化。

至於2025年推行的強制專業進修計劃亦會與自願進修計劃同步進行，以增加地產從業員專業知識。另亦在 2月底將 「置易付」推展到二手物業買賣。

地產代理監管局行政總裁梁松泰表示，推出的進修計劃亦會找不同的政府部門專家作講師，就不同範疇作出講解。大眾在宏福苑火災後亦加大對大廈維修的問題，所以過去亦為地產代理舉辦講座，可以增加競爭力及相關知識。同時亦研究使用人工智能減輕處理投訴工作，及協助查閱網上樓盤廣告。