周末新盤29伙插逾9成　擎海I單日招標沽8伙　愉景灣意峰洋房沽清

周末未有一手新盤推售，過去兩日（10月31日、11月1日）新盤市場共錄得約29伙，較上周的349伙大幅回落逾91%。當中油塘擎海I單日招標沽8伙，套現逾5,655萬元，另愉景灣意峰亦沽出全盤最後一幢洋房，吸金5,500萬元。



擎海I單日招標沽8伙 套現逾5655萬

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，單日招標沽8伙，套現逾5,655萬元。該批單位實用面積由242平方呎至714平方呎，成交金額由421.11萬至1,237.57萬元，呎價由16,275元至19,106元。

當中最高成交金額單位為第5座2樓B單位，實用面積674平方呎，成交金額逾1,237萬元，呎價18,362元。發展商指，項目第1期開售至今逾三周，透過價單及招標形式累售578伙，總套現逾33.5億元。

越秀油塘新盤「擎海」。（資料圖片）

愉景灣意峰沽出全盤最後一幢洋房 吸金5500萬

香港興業國際（0480）及中信泰富旗下愉景灣洋房項目意峰沽出全盤最後一幢洋房，涉及為7號洋房，以5,500萬元招標沽出，呎價27,187元，即全盤21幢洋房合共套現近11億元，平均呎價約24992元。

愉景灣意峰。（資料圖片）

DOUBLE COAST III、海德園第一期各沽一伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III周末亦沽一伙一房，實用面積322平方呎，成交價668.8萬元，呎價20,770元。項目至今累售603伙，套逾48.2億元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園第一期周末亦沽一伙兩房，實用面積601平方呎，成交價逾1,100萬元，呎價18,406元。

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