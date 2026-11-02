「趕走」夾公仔機　零售長租戶重返　Bossini28萬租西洋菜南街舖

【西洋菜南街/零售業/堡獅龍bossini/舖位/夾公仔機】疫情過後零售業疲弱，旺角不少一線街舖曾須靠短租「吊命」，惟近期市道悄然發生轉變，長租零售商開始重返核心區。闊別旺角兩年的本地時裝品牌「堡獅龍（bossini）」，近期以每月28萬元承租旺角西洋菜南街一個逾3,000平方呎地舖，呎租約90元。



該舖前身屬西洋菜南街面積最大的夾公仔機店，經過長達一年半的「長期短租」後，如今終迎零售長租客，惟最新租金較歷史高峰瀉近八成半！



逾三千呎巨舖28萬租出 Bossini進駐旺角

涉及旺角西洋菜南街2A號銀城廣場地下1至3號及5號舖，建築面積約3,107平方呎。市場消息指出，該舖早前以月租逾30萬元放租多時，近期終以每月28萬元租出，呎租約90元，新租客為陪伴港人近40年的本地時裝品牌堡獅龍（bossini）。

涉及旺角西洋菜南街2A號銀城廣場地下1至3號及5號舖，建築面積約3,107平方呎。（網上圖片）

告別夾公仔機歲月 結束短租宿命

回顧該舖的租務歷史，自2021年長租客撤出後，該巨舖一直靠短租支撐，曾以每月10萬至15萬元短租予市集店等，租期僅3個月至半年不等。直至2024年7月，舖位租予一家夾公仔機店，月租14萬元，呎租僅約45元，更一躍成為西洋菜南街內面積最大的同類店舖。這間夾公仔機店以「長期短租」形式經營歷時達18個月，直至今年1月初才結業，如今終獲bossini長租。

電訊商曾181.7萬承租 租金較高峰插近八成半

若對比該舖昔日的輝煌時期，須追溯至2015年獲香港電訊（HKT）以181.7萬元的天價月租租用，呎租高達585元，惟至2021年7月租約期滿後撤出。若以bossini最新月租28萬元與歷史高位相比，租金大幅蒸發了153.7萬元，跌幅高達84.6%！

曾50萬租用同街逾4700呎地舖 闊別兩年重返旺角

事實上，此次租務屬bossini時隔兩年重返旺角。因其過往曾在西洋菜南街設分店，惟疫情及疫後初期零售市道大受衝擊，在消費模式轉變及營運壓力下，該分店無奈於2024年「捱唔住」而宣告結業。

據資料顯示，Bossini曾於2022年以短租形式，租用西洋菜南街38至40號萬高商業大廈地下至2樓共3層巨舖，建築面積共4,750平方呎，月租為25萬元，呎租約53元。其後品牌於2024轉為長租，月租升至50萬元。但經過一年多經營，Bossini撤出該舖，其後舖位獲運動休閒鞋履品牌「Skechers」以月租60萬元接手，較Bossini長租的租金升20%。

Bossini曾租用西洋菜南街38至40號萬高商業大廈地下至2樓共3層巨舖，建築面積共4,750平方呎，長租租金為50萬元。（資料圖片）

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