利奧坊「逸里1號」現樓示範單位曝光！恒地預告最快周末首輪開賣

【恒基/大角咀/利奧坊系列/逸里1號 】恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（2日）開放三伙清水現樓示範單位予傳媒參觀，均屬兩房間隔。發展商透露，項目將於本周上載銷售安排，最快本周末開售。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於本周上載銷售安排，最快本周末進行首輪銷售，屆時將不設大手組，以供更多買家成功入市。他續指，項目正收取認購登記，客源包括換樓客、投資者、專才及來港學生等。並透露，將視乎收票反應，再決定後續加推與否。

夥滙豐推定息按揭計劃 利率鎖定2.93厘

為配合買家置業需求，恒地夥拍滙豐銀行為逸里1號買家推出定息按揭計劃。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉表示，滙豐現時為逸里1號買家提供3年及5年的定息按揭計劃，首3年及5年按揭利率均鎖定為2.93厘。另外，於2027年4月30日或之前提取按揭貸款的買家，更可享額外3,888元按揭提取獎賞，經網上申請按揭，更可額外享500元現金獎賞。

發展商今日開放3伙兩房現樓示位予傳媒參觀。當中包括27樓A室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔，層與層之間高度約3.5米。

不設玄關 開門即見浴廁

單位不設玄關，浴廁設於大門側面。而客飯廳採長型開則，設特色牆紙及天花鏡面儲物櫃。客飯廳外連三合一露台，設隱藏式晾衣架及置物架，景觀開揚，可望城市景致及海景。

兩間睡房同向 設開放式廚房

兩間睡房同向，間隔方正，設落地玻璃幕牆，遠眺海景。單位設開放式廚房，採淺木色櫥櫃及雲石裝飾面板。浴室採淺灰色瓷磚，配備木製鏡櫃並設USB插槽。

↓↓逸里1號27樓A單位↓↓

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設開放式廚房 睡房分佈單位兩側

另一間兩房現樓示位為27樓B室，實用面積358平方呎，屬兩房間隔，層與層之間高度約3.5米。單位同樣不設玄關，大門側面為開放式廚房，客飯廳間隔方正，設特色牆紙及天花鏡面儲物櫃。兩間睡房位於單位兩側，間隔方正，皆設玻璃幕牆外望海景。

↓↓逸里1號27樓B單位↓↓

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開放式廚房設於大門側邊

最後一間兩房現樓示位為27樓D室，實用面積377平方呎，兩房間隔，層與層之間高度約3.5米。單位同樣開門即見開放式廚房，客飯廳間隔方正，兩間睡房同向，外望海景。

發展商今日亦開放會所部分設施予傳媒預覽，包括宴會廳及健身室。

↓↓逸里1號27樓D單位↓↓

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恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」早前公佈首張價單，涉及50伙，入場費由501.86萬元起，折實平均呎價為20,348元。

首張價單涉及50伙 501.86萬入場

首張價單涉及50伙，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由273至393平方呎。當中一房佔24伙，兩房佔26伙，價單售價為533.9萬至950.9萬元，價單呎價為19,136至24,273元。扣除最高6％折扣優惠，折實售價為501.86萬至893.84萬元，折實呎價由17,988元至22,816元。折實平均呎價為20,348元。

當中，入場單位為5樓F室，實用面積279平方呎，屬一房間隔。扣除最高6%折扣優惠後，折實售價為501.86萬元，折實呎價為17,988元。

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第5期「利奧坊．首隅」首批60伙 折實均價18,888元

參考對上一期第5期「利奧坊．首隅」在2024年3月首批60伙，折實均價18,888元，入場一房437.36萬元；第4期「利奧坊．壹隅」在2022年4月首批123伙，折實均價23,928元，入場開放式約499萬元。

至於第3期「利奧坊．曦岸」2020年5月首批100伙，折實均價24,260元，入場開放式約463.9萬元；第2期「利奧坊．凱岸」2018年首批103伙，折實均價23,912元，入場開放式約441.7萬元；第1期「利奧坊．曉岸」2015年10月首批100伙，折實均價16,714元，入場開放式約318.42萬元。

逸里1號全盤126伙 標準一房最細273呎

逸里1號全盤126伙，當中一房涉及40伙，實用面積273至279平方呎；兩房涉及80伙，實用面積358至393平方呎。另設8伙平台特色戶，涉及一至兩房伙，一房平台戶涉及2伙，實用面積236至243平方呎，設82至155平方呎平台，兩房平台戶涉及4伙，實用面積321至355平方呎，設54至187平方呎平台。

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