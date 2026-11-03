港鐵LOUDER青年館開幕、面積逾千呎　包含近350個本地品牌｜直擊

港鐵（0066）子公司旗下零售品牌「LOUDER青年館」今日（3日）舉行開幕儀式。品牌原由一班畢業僅兩三年的「社會初哥」一念之起，希望為香港本地創作者提供一個低成本的起步平台。LOUDER 品牌正式成立，由最初擁有約70個本地品牌，擴展至目前近350本地品牌，「LOUDER青年館」今正式開幕，標誌著品牌進入新里程碑。



LOUDER包含近350個本地品牌

港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝致辭時表示，LOUDER的品牌概念早於2022年由港鐵一班年輕的同事提出。當時畢業僅兩三年的年輕同事，希望港鐵能為香港本地創作者，尤其是規模較小、資源有限的品牌，提供一個低成本的起步平台。港鐵公司應允其建議，正式創立LOUDER零售平台，而自成立以來，已由最初約70個，擴展至目前近350個本地品牌，成果十分理想。

+ 7

港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝。（李煥好攝）

青年館提供「展示平台」 講述品牌故事

鄧智輝指出，今日新開幕的LOUDER青年館逾1,000平方呎，計及該店，目前LOUDER於全港共有三間分店。而與以往Lowde分店的不同在於，該青年館結合「市集」及「展示平台」，場內進駐16個由年青人創立的本地品牌，而售賣產品之餘，更首次提供一個展示平台予該班年青創業者，得以向公眾講述其品牌背後的故事。他強調，由於港鐵的出發點是為幫助香港年青人創業，故此平台並不收取任何費用。

左起：港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝、民政及青年事務局局長何美娟。（李煥好攝）

回應「十五五」規劃 推動香港青年創業

民政及青年事務局局長何美娟亦有到場出席開幕活動。她表示，香港「十五五」規劃強調要做好青年發展，局方亦已推出粵港澳大灣區青年創業支持計劃。她又強調，推動香港青年創業，除政策支持外，更有賴社會各界尤其是商界積極參與。故今日開幕的LOUDER青年館，正是企業與青年共同實現創業夢想的平台。

左起：港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝、民政及青年事務局局長何美娟。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。