利奧坊「逸里1號」加推18伙　入場費512.67萬　周六發售55伙

【恒基/大角咀/利奧坊系列/逸里1號 】恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（3日）加推18伙，入場費512.67萬元。另落實在本周六（7日）發售55伙。



加推價單2號涉18伙

價單2號共涉18伙，包括6伙一房戶，11伙兩房戶及1伙一房連平台特色戶，實用面積由243平方呎至393平方呎，價單定價由545.4萬至995.3萬元 ，價單呎價由20,140元至最高 25,326元，折實售價則由512.67萬至935.58萬元，呎價由18,931元至23,806元，折實均價21,056元。

周六發售55伙 入場費501.86萬

另落實在本周六（7日）發售55伙，價單定價由533.9萬至950.9萬元 ，價單呎價19,136元至24,273元，折實售價則由501.86萬至893.84萬元，呎價由17,988元至 22,816元。折實均價 20,297元。

大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（3日）加推18伙，入場費512.67萬元。

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