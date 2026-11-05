皇都戲院「蟬迷董卓」浮雕拆咗！新世界：有倒塌風險　已妥善存放

【皇都戲院/新世界發展/北角/蟬迷董卓】曾為北角地標之一、屹立60餘年的皇都戲院，於2020年獲新世界發展（0017）進行收購重建，並稱會「積極考量」保留戲院的精髓。惟舊址正門上方的「蟬迷董卓」浮雕近日突然消失，變成一面白牆！



新世界解釋指，皆因浮雕有結構問題，隨時面臨崩塌危機，因此獲屋宇署批准移除。現已妥善存放浮雕，正研究修復的方式及可行性。



從網上圖片可見，北角皇都戲院大廈正門上方早前搭起的棚架已經拆除，但原本於該處的「蟬迷董卓」浮雕卻不見影蹤，取而代之的是一面白牆。

北角皇都戲院大廈正門上方早前搭起的棚架已經拆除，但原本於該處的「蟬迷董卓」浮雕卻不見影蹤，取而代之的是一面白牆。（香港01相片）

浮雕驚變白牆 新世界：存在結構問題及倒塌風險

新世界發展有限公司發言人表示，集團在2020年成立專家團隊，著手復修一級歷史建築皇都戲院。由於建築物已有逾70年歷史，且內部歷經多番改建，故團隊需勘察皇都戲院各處的結構安全，包括正門上方的大型浮雕。

經過多次詳細檢查浮雕的內部結構，團隊發現浮雕中間下方部分早已被改為通風口，內部嚴重風化及支架生鏽，存在結構問題及倒塌風險。在以建築物安全為優先考慮下，團隊去年向屋宇署提交申請移除浮雕，其後獲當局許可。集團早前已完成移除浮雕的工作，並已妥善存放，正研究修復浮雕的方式及可行性。

新世界指出，浮雕中間下方部分早已被改為通風口，內部嚴重風化及支架生鏽，存在結構問題及倒塌風險。（林若勤攝）

曾表示研究修復該浮雕

新世界發展於2020年以底價47.7億元投得皇都戲院大廈，成功統一所有業權。當時新世界表示，將會啟動皇都戲院保育計劃，會「積極考量」保留戲院的精髓，包括研究復修門外的「蟬迷董卓」浮雕。

新世界發展曾表示，將會啟動皇都戲院保育計劃，包括研究復修門外的「蟬迷董卓」浮雕。（新世界圖片）

取材《三國演義》經典橋段 揉合西方元素

這幅高8米、闊8米的巨型浮雕，乃出自中國當代嶺南畫派大師梅與天之手，題材取自《三國演義》中司徒王允派歌姬貂蟬色誘董卓的經典橋段，更揉合了希臘女神及緬甸舞姬等西方元素。

皇都戲院入口上方的大型「蟬迷董卓」浮雕，是戲院最為人熟悉的標誌。（林若勤攝）

回顧皇都戲院自1997年結業後，大廈歷經多番改建，該浮雕更一度被巨型廣告板「封印」多年。直至近年廣告板拆卸，浮雕才得以重見天日，惟當時已歷盡風雨侵蝕，難辨全貌。

「蟬迷董卓」的壁畫曾被廣告牌掩蓋。(網上圖片)

北角皇都戲院舊照。（張浩維攝）

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