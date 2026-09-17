北角皇璇首批50伙　入場595.6萬、折實均價20613元　較皇都貴1成

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，今日（17日）公佈首張價單，首批提供50伙，入場費595.6萬元起，折實平均呎價20,613元，較毗鄰皇都2025年2月公佈的首張價單貴逾一成。發展商表示，明日對外參觀，周末開始收票，最快下周開售。



首批涉及50伙 折實平均呎價20,613元

「皇璇」首批涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉20伙，兩伙28伙，三伙2伙，實用面積由304至602平方呎，價單售價由754萬至1,825.2萬元，價單呎價23,861至 30,319元。扣除最高折扣優惠21%，折實售價由595.6萬至1,441.9萬元，折實呎價18,848 至23,952元。首批折實平均呎價20,613元，折實套現約4.1億元。

入場一房595.6萬起

當中入場單位為3樓C單位，實用面積316平方呎，屬一房間隔，折實售價595.6萬元，折實呎價18,848元。

首張價單中，扣除最高折扣21%計算， 一房戶由折實售價595.6萬起，部分單位低於600萬元，當中7伙兩房折實售價低於900萬元，另外26伙兩房折實售價低於1,000萬元。

明日對外參觀 周末收票

北角皇璇明日正式開放予公眾參觀，周末開始收票，最快下周開售，將設有大手優先組別，並設有兩個大手購入單位優惠，但亦會預留一定數量單位予用家。

北角皇都折實均價18540元 較皇璇平逾一成

翻查鄰近的北角皇都於2025年2月推出，首批88伙單位，折實平均呎價18,540元，一房戶入場價605.5萬元。至於同樣是北角新盤的101 Kings Road於2024年11月推出，首批51伙單位，折實平均呎價20,800元，一房戶入場價488萬元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」194伙，屬單幢式設計， 戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

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