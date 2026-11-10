荃灣縉庭山兩房720萬沽　「無殼蝸牛」翻身做業主　擺脫年年加租

【荃灣區/住宅/二手樓/租轉買】近年私人住宅租金持續攀升，在沉重的加租壓力下，不少「無殼蝸牛」決定不再「幫業主供樓」，果斷轉租為買！荃灣縉庭山最新錄得一宗「新香港人」上車個案，一名不堪年年加租的租客，斥資720萬元買入屋苑一伙兩房單位，正式告別租樓歲月。而原業主長情持貨15年，帳賺235萬元或約48.5%離場。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為荃灣縉庭山2座低層D室，實用面積622平方呎，屬兩房加儲物房間隔。據悉，業主開價750萬元放盤，最終減價30萬元，以720萬元成交，呎價11,576元。

上述成交單位為荃灣縉庭山2座低層D室，實用面積622平方呎，屬兩房加儲物房間隔。（林振華攝）

難忍租金年年加 覺醒有感「不如自己供」

代理透露，買家為新香港人，之前在外區租樓，但租金年年加，有感替別人供樓不如自己供，遂決定由租轉買，入市置業。該買家四出睇樓後，認為上述屋苑之樓齡算新，以及景觀開揚，有感切合居住需求，故購入作自住之用。

業主持貨約15年 帳賺約48.5%

資料顯示，原業主於2011年以485萬元買入單位，持貨約15年，帳面大幅獲利235萬元，升值約48.5%。

荃灣縉庭山。（林振華攝）

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