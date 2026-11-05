海天堂1250萬租轉買深水埗舖　每年慳84萬租　價值1.68萬個龜苓膏

【深水埗區/地舖/零售業/海天堂/龜苓膏】做實體零售「最痛」莫過於舖租，而本地連鎖龜苓膏及涼茶品牌「海天堂」，憑藉一個個黑漆漆的龜苓膏，成功為營運開支「降火」！位於深水埗南昌街大單邊的一個地舖，由海天堂承租多年，品牌創辦人近期索性豪擲1,250萬元「由租客升呢做業主」，呎價約2.5萬元。



該舖昔日月租曾為7萬元，這招買舖大計每年可為海天堂節省84萬元租金開支，以品牌一個招牌龜苓膏售價50元計算，相等於賣出約1.68萬個！而原業主長揸44年亦帳賺近11倍。



涉及物業為深水埗南昌街185號地下，建築面積約500平方呎，位於南昌街及福榮街（俗稱玩具街）交界的大單邊，人流及車流均暢旺。據悉，該舖最新以1,250萬元沽出，呎價約2.5萬元。該物業由龜苓膏品牌「海天堂」租用多年，2018至2021年期間月租達7萬元。

深水埗南昌街185號地下。（網上圖片）

海天堂「租客變業主」 年慳84萬租金

資料顯示，買家以公司名義「晶湖投資有限公司（REGENT LAKE INVESTMENT LIMITED）」作登記，該公司董事包括海天堂創辦人吳耀明及老闆娘趙鳳儀。換言之，此次海天堂屬「租客變業主」，每年變相節省約84萬元租金成本。以海天堂每碗龜苓膏50元計，慳下的年租相當於賣出約1.68萬個龜苓膏。

以海天堂每碗龜苓膏50元計，慳下的年租相當於賣出約1.68萬個龜苓膏。（官網截圖）

業主長揸44年 舖價升值近11倍

另一邊廂，原業主亦獲利頗豐。其於1982年8月以108萬買入該舖，持貨44年後沽出，帳賺1,142萬元，期內舖價升值近11倍！

深水埗南昌街185號地下。（網上圖片）

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