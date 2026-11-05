10月四個新盤獲批預售樓花共402伙　山頂文輝道百億地王涉41伙

地政總署公佈，10月份合共批出4個住宅新盤的預售樓花同意書，合共涉及402伙，較9月批出的1,380伙，大幅下跌約7成。



當中最矚目的獲批預售樓花項目，3個均為九龍倉集團（0004）及會德豐地產共同發展的山頂文輝道項目，項目分3期發展，合共41伙，按期數劃分，分別設有11、22及8伙，預計落成日期均在2027年12月底。項目由九倉在2020年以120億元投得，每呎樓面地價達4.6萬元。

山頂文輝道項目分3期發展，合共41伙，已獲批預售樓花文件。（代理相片）

餘下一項為上月已展開首輪推售的九龍建業（0034）牛池灣項目33清水灣第1期，涉及361伙。項目至今暫累沽42伙，套現逾5.1億元。

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。（香港01相片）

至於預售樓花新申請方面，涉及2份新個案，合共929個單位，按月跌約7成。期內較矚目新申請為中信泰富發展的葵涌荔崗街項目，涉357伙，預計關鍵日期為2028年10月31日。

另一項目為華懋集團發展的沙田圍路項目，提供572伙，預計關鍵日期為2029年10月31日。

資料顯示，截至10月底，待批預售樓花單位合共15,905伙，按月增加約3.43%，為2024年10月後近兩年最多。

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