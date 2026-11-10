清遠新世界酒店港客比例增1成　日本認證天然溫泉！客房溫泉到戶

【清遠新世界酒店/港人北上/微度假/溫泉】近年港人北上旅遊需求持續增長，「微度假」亦有上升趨勢。新世界（0017）旗下清遠新世界酒店總經理李坤晟接受訪問時表示，目前酒店在周末假期入住率可逾九成，今年首三季港人旅客佔整體約18%，表現較去年同期錄一成增長，預計下月聖誕節假期，酒店入住率可達95%。而香港旅客的增長速度，是屬於目前酒店所有客源地區當中增長最快的地區。



首三季港客佔整體18% 按年增長一成

清遠新世界酒店總經理李坤晟表示，酒店目前的平均入住率約65%，當中以家庭客為主，在周末假期入住率可逾90%，若在長假期或連續假期的時間，入住率基本爆滿。受惠於「港車北上」政策及高鐵網絡，今年首三季香港旅客佔整體旅客約18%，較去年同期增長一成，當中一半為港車北上。

過去重陽節假期港人入住比例高達42%，以家庭客為主佔35%，其次為退休人士佔約5%及情侶佔約2%，其餘為自由行及休閒度假客群。李坤晟又指，香港旅客增長速度，屬於目前酒店所有客源地區當中增長最快的地區。

清遠新世界酒店總經理李坤晟表示 ，酒店在長假期或連續假期的時間，入住率基本爆滿。（黃祐樺攝）

料聖誕節假期入住率可達95%

至於下月聖誕節假期，李坤晟表示根據去年經驗，聖誕節假期入住率會達到90%，因此預計今年整體入住率或可約90至95%，當中香港旅客比例或可佔逾五成，目前聖誕節假期房間預訂率已起步，約有兩成。

雖然清遠在地理位置上有別於鄰近香港的深圳或珠海等大灣區城市，但李坤晟認為清遠擁有非常豐富的自然資源，加上香港遊客近年轉為深度遊或家庭遊，所以清遠與深圳相比可以提供完全不同度假氛圍。

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推深度遊文化體驗

此外，酒店亦推出溫泉以外的旅遊特點吸客，例如規劃三日兩夜路線行程以配合「港車北上」旅客自由出行的特點，又推出本地文化遊，由大廚帶隊體驗當地的「趁墟」文化。同時李坤晟又指，漂流體驗亦是清遠的賣點，在4月至10月期間亦有不少公司選擇以此作為團建活動，所以認為漂流可與溫泉互相結合、互補。

港車北上港人：睇中清遠溫泉 酒店較香港划算

酒店同時迎來兩組「港車北上」的香港旅客，當中陸先生今次是第2次去清遠旅遊，第一次是坐旅遊巴，今次則選擇以自駕方式旅遊。雖然需要連續駕車數小時，但他認為沿路多配套，所以不太辛苦。又認為北上消費性價比高，國內環境亦比較舒服，自己平均亦會有兩次北上消費。至於為何今次會選擇「港車北上」至清遠旅遊，他表示除了睇中當地溫泉外，酒店亦較香港划算。

另外張生張太亦是「港車北上」的常客，平均每月一至兩次自駕北上，經常會去珠海、深圳等地消遣或探親，今次亦在家人推薦下選擇有溫泉在賣點的清遠作一個深度遊。

設港人專屬優惠吸客 橫跨整個聖誕節假期

李坤晟表示，酒店另亦推出針對香港旅客或「港車北上」旅客優惠，以加強吸引力。當中包括匹克球場1小時使用、棋牌室1小時使用、射箭體驗，以及200元人民幣餐飲代用券。同時為酒店亦設有300個停車位，當中有17個設有充電樁，以覆蓋不同類型「港車北上」的港人需求。至於上述提及的港人優惠亦會橫跨整個聖誕節假期，延續到明年的3月底。

清遠新世界酒店總經理李坤晟。（發展商提供）

酒店佔地近130萬呎 設217間客房 部分做到溫泉到戶

至於清遠新世界酒店佔地近130萬平方呎，共設有217間客房，包括205間客房及12間套房，面積介乎592至1,561平方呎（55至145平方米）所有客房均設有露台與私人泡池，部分庭院客房及特色套房更直接配備獨立溫泉設施，目前正陸續為房間的溫泉設施改裝。

擁23個溫泉池、獲日本認證 4.3萬呎多功能活動場地

另酒店設有4個主題餐廳，以及逾3.2萬平方呎的親子與休閒娛樂空間。而溫泉區域則包含23個溫泉池，當中包括18個戶外溫泉池與5個室內泡池，其中泉水更獲日本認證屬第一等級弱鹼性溫泉。

酒店又設有多功能活動場地，總面積接近4.3萬平方呎（4,000平方米）共規劃為8個多功能場地，其中包括層高7.2米、面積逾萬平方呎（1,010平方米）的無柱大宴會廳，以及3,229平方呎（300平方米）的多功能廳，以應付唔同類型需要。

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