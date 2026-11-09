逸里1號沽13伙　薈淳三房連平台戶雙破頂　周末新盤42伙回升45%

周末雖有一手新盤推售，惟銷情慢熱。過去兩日（7日、8日）新盤市場共錄得約42伙，較上周的29伙回升44.8%。大角咀重建項目利奧第六期逸里1號首輪沽13伙，吸金逾8,143萬元。另黃大仙薈淳沽單日沽四伙，吸金逾4,472萬元，其中三房連平台戶創項目雙破頂。



利奧坊逸里1號首輪沽13伙

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」周六發售55伙。發展商表示，項目首輪沽出13伙，套現逾8143萬元。客源分佈方面，買家以用家為主，亦不乏投資者，約7成為本港永久居民，若以地區劃分，九龍區買家佔54%，新界區佔46%。

黃大仙薈淳沽四伙 吸金逾4472萬

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」昨日亦沽出四伙，涉及金額逾4,472萬元，戶型涵蓋兩房及三房，實用面積355至666平方呎，成交價由約729萬至1,888萬元，呎價由約20,515元至28,348元。

當中22樓H室屬三房連平台戶，實用面積666平方呎，另連239平方呎平台，以1,888萬元沽出，呎價28,348元，創項目雙破頂。發展商表示，項目至今累計售出147伙，總成交金額逾9.98億元。

黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」。（資料圖片）

海瑅灣兩日沽5伙 套現逾3757萬

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列，周末兩日再沽5伙，套現逾3,757萬元。項目累售1,254伙，累積套現逾109億元。

將軍澳日出康城海瑅灣。（黃祐樺攝）

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