西貢逸瓏海滙兩房價貶14%沽　10單二手8單蝕　深陷「血蝕」魔咒

【逸瓏海滙/西貢/二手樓/蝕讓】西貢逸瓏海滙近年似乎陷入「血蝕」魔咒，屋苑今年錄得的二手成交，多數繼續是蝕錢收場！最新錄得一手業主在持貨8年後，以660萬元沽出屋苑兩房戶，樓價期內跌107萬或14%。誇張的是，該成交價實則上已略高於銀行估價8萬元，惟業主仍難逃一蝕。



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交物業為逸瓏海滙2座中層B單位，實用面積592平方呎，屬兩房兩廳加儲物室設計，望內園景。據悉，該單位新近以660萬元成交，呎價為11,149元。

逸瓏海滙2座中層B單位最新以660萬沽出，呎價11,149元。（資料圖片）

略高於估價成交 業主仍帳蝕107萬走

參考網上銀行對該物業的估價，恒生銀行的最新網上估價為652萬元。即該單位的成交價較其最新估價多8萬元或約1.2%。

資料顯示，原業主早於2018年5月一手向發展商購入上址，當時買入價為767萬元。原業主持貨8年至今沽售，帳面大幅損失107萬元，樓價期間跌14%。

屋苑年初至今錄8宗蝕讓

值得留意的是，該屋苑實則不乏蝕讓個案。由年初至今錄得約10宗二手成交個案，當中至少8宗屬蝕讓收場，蝕幅介乎13%至33%。

逸瓏海滙年初至今錄得約10宗二手成交，當中最少8宗需蝕讓。（資料圖片）

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