高位接火棒慘蝕　屯門龍門居河景兩房400萬沽　四年樓價蒸發近3成

【屯門/龍門居/蝕讓/二手樓/居屋】即使樓市已見明顯升勢，惟部分近年高位入市的業主，仍面臨慘蝕收場。涉及屯門居屋龍門居一伙兩房單位，最新以自由市場價約400萬元易手，呎價約9,281元。業主於四年前買入，現沽貨帳蝕約140萬元或約26%。



祥益地產區域董事黃慶德表示，涉及單位為屯門居屋龍門居16座中層A室，實用面積431平方呎，屬兩房一廳間隔，可望開揚的屯門河景。

分支家庭客心儀屋苑能「即買即住」

據悉，該單位日前獲同屋苑分支家庭垂青。新買家有意與家人就近居住，方便日常照應，加上上址地理位置便利，而且附設雅裝及傢電，具備「即買即住」條件，遂決定以400萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為9,281元。

↓↓龍門居16座中層A室外望景觀↓↓

單位外望開揚的屯門河景。（代理提供）

持貨4年易手 樓價期內蝕約26%

資料顯示，原業主於2022年以約540萬元（自由市場價）購入單位，持貨4年後轉手，帳面虧蝕約140萬元，樓價期內蝕走約26%。

龍門居。（資料圖片）

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