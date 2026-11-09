元朗Park YOHO兩房636萬蝕沽　低估價7.8%　上手7年帳面蒸發29%

二手市場轉旺，元朗區11月二手交投平穩向好，累積已錄得22宗二手成交，較上月同期增加22%，惟市場仍錄蝕讓個案。當中元朗Park YOHO有兩房新近以636萬元沽出，低市價2至3%，平均呎價10,947元。上手持貨7年帳面蝕讓260.6萬元，單位期內貶值近三成。



Park YOHO兩房636萬沽

中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗Park YOHO 2B期的25B座中層A室，實用面積581平方呎，屬兩房連儲物房間隔，原業主最初以650萬元叫價放盤，議價14萬元後，最終以636萬元沽出，呎價10,947元。

元朗Park YOHO。（資料圖片）

上手7年輸近三成

至於，新買家為上車客，心儀Park YOHO自成一角，環境寫意，加上配套齊全，遂購入上址自用。據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為690萬元，即最新成交價較估價低7.8%。

據知，原業主於2019年11月以896.6萬元買入，持貨至今約7年，是次轉手帳面蝕讓260.6萬元，單位期內貶值29%。

元朗Park YOHO。（資料圖片）

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