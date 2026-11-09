SIERRA SEA第2C（2）期2宗撻細訂　涉兩至三房　料共殺訂90.5萬

【新地/西沙/SIERRA SEA/撻訂】於二手市場屢現炒風的新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA，該屋苑第2C（2）期，新近錄2宗撻細訂個案，料各遭發展商殺訂5%，合共90.5萬元。



SIERRA SEA第2C（2）期錄兩伙撻訂

據成交紀錄冊顯示，最新2伙撻訂單位為SIERRA SEA第2C（2）期第1座18樓A室及2座的6樓E室，屬兩房、三房間隔，實用面積418及679平方呎。該兩名買家於2026年10月18及25日買入，成交價為650.5萬及1,159.8萬元，呎價15,562及17,081元。

買家各輸5%訂 殺訂逾90.5萬

惟上述2伙單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，反映買家已棄購，估計單位遭發展商沒收樓價5%訂金，合共涉及金額約90.5萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。（黃祐樺攝）

SIERRA SEA去年4月首批均價1.04萬 最新一手貨升至1.51萬

翻查資料，SIERRA SEA系列最早於2025年4月份公佈開價詳情，當時首批158伙，折實平均呎價10,398元，一房折實價更低見299萬元。

不過隨樓市由低位回升，發展商最新推出該屋苑的新期數單位時，呎價已明顯調升，如在2026年10月份，SIERRA SEA第2C(2)期加推88伙，折實平均呎價已高達15,188元。

西沙住宅項目SIERRA SEA。（香港01相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。