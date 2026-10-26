首宗撻訂！九建33清水灣最貴四房遭棄購 買家五日輸143萬訂金
撰文：黃祐樺
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九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期錄一宗撻細訂個案，涉及一伙樓價2863.1萬元的四房套單位，買家於5日後棄購，料輸143.2萬元訂金。
四房逾2863萬沽 終撻訂收場
據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為33清水灣第一期第2座20樓A室，實用面積1,039平方呎，屬四房套連工作間及洗手間間隔，於2026年10月以2863.1萬元招標沽出，呎價約27556元，其呎價及成交價屬目前已沽出單位當中最貴一伙，買家當時選用建築期付款計劃，以及可以優先認購一個私家車停車位。
料輸143.2萬訂金
不過，該買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，反映買家已棄購，估計單位遭發展商沒收樓價5%訂金，涉及金額約143.2萬元。
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