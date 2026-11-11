太古泰國新盤居舍‧府邸設395伙　累沽百伙套24億　入場1019萬港元

太古地產（1972）聯手由泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）創辦人Sophonpanich 家族掌舵的City Realty，全球首個居舍品牌住宅項目「居舍‧府邸Upper House Residences」共提供395伙，售價約1,019萬港元起（約4,428.9萬泰銖）。太古地產透露，項目累售100伙，套現約24億港元（逾100億泰銖），並於本周末（14至15日）在香港舉行銷售活動，未來亦會在中國大陸、東京、台北等地推廣。



居舍‧府邸提供395伙 最大一伙近1萬呎

太古地產住宅業務營業總監（東南亞）Thomas Rhodes介紹，居舍‧府邸共提供395伙，分為兩座住宅大樓，均以「空中泰式別墅」為構思。當中Upper House Residences Bangkok主打私人居所，樓高52層，提供156伙。

戶型涵蓋兩房至四房，並設有頂層單位，實用面積由約1,345平方呎（約125平方米）至9,935平方呎（約923平方米），售價約1,465萬元起（約6,368.7萬泰銖）。

太古地產住宅業務營業總監（東南亞）Thomas Rhodes。（李煥好攝）

設兩座大樓 以家庭及私人居所為主題

另一座住宅大樓The Wireless Residences by Upper House特別為家庭及跨代共融而設計，樓高71層，提供239伙。戶型涵蓋一房至四房，同樣設有頂層單位，實用面積由約914平方呎（約85平方米）至約8,255平方呎（約767平方米），售價約1,019萬元起（約4,428.9萬泰銖）。

太古地產住宅業務董事杜偉業。（李煥好攝）

累售100伙套現約24億 三分之二泰國本地客

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目目前定位為奢華市場，自今年以私人內部銷售以來，已錄得約24億元（逾100億泰銖）銷售額，累售100伙單位，當中The Wireless Residences by Upper House之一房已經售罄。而買家結構約三分之二為泰國本地客，三分之一屬包括香港、歐洲、台北等地的國際買家。

至於價格方面，標準單位約每平方米50至60萬泰銖（折合每呎約1萬至1.3萬港元），部分單位已超過每平方米85萬泰銖（折合每呎約1.8萬港元）。而項目管理費定於每平方米180至205泰銖（折合每呎約3.9至4.4港元），與曼谷其他奢華品牌住宅水平相當。他透露，項目將本月14至15日於香港舉行銷售活動，未來將陸續前往中國大陸、東京、台北等地推廣。

太古地產住宅業務營業總監（東南亞）Thomas Rhodes。（李煥好攝）

左起：太古地產住宅業務營業總監（東南亞）Thomas Rhodes、太古地產住宅業務董事杜偉業。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。