六年租金2.6億！景福進駐太古廣場6000呎巨舖　開設腕錶旗艦店

零售市道有所好轉，本地奢侈品零售商大手筆擴充。景福集團（0280）公布，旗下全資附屬景福珠寶集團有限公司，獲業主太古廣場投資有限公司接納租賃邀約，承租金鐘太古廣場二期商場三樓一個約5,920平方呎（約550平方米）的舖位，租期72個月，暫預計由2028年2月1日起計，基本租金總額約2.685億元。以租期72個月計算，平均月租為約373萬元。



另設營業額租金分成 免租期6個月

另外，同時設有超出有關基本月租之營業額租金，將以租客在該物業之營業額按 6.75%至 6.9%的百分比計算，並加上適用於個別營業交易額的額外百分比率，當中不包括業主的冷水費用、服務費及推銷收費，及政府差餉。免租期為6個月。

景福珠寶集團表示，對高階腕錶市場充滿信心，在高級購物場所設立旗艦店，有助集團吸引高淨值零售客流、本地富裕客戶以及高消費客人。

對高階腕錶市場充滿信心 開設單一腕錶品牌精品店

景福珠寶集團表示，將使用該物業為集團之單一腕錶品牌精品店，又指在高級購物場所設立旗艦店，有助集團吸引高淨值零售客流、本地富裕客戶以及高消費客人。同時又指該集團對高階腕錶市場充滿信心。店舖的擴張有助於打造強大的品牌形象，並拓展顧客群。

該集團又指，現代奢侈品零售高度依賴沉浸式、個人化的購物體驗。擴建後的店舖將設有寬敞的 VIP 專屬休息區及完善的售後服務區，進而增強獲得及保存顧客。

金鐘太古廣場

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