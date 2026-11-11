香港興業國際（0480）於11月2日與印力集團達成合作協議。雙方將共同營運管理位於浙江省嘉興市秀洲區運河灣新城秀湖地塊的「秀湖興業印象城」項目，在內地展開長期合作。



秀湖興業印象城由香港興業國際與嘉興運河灣城投集團有限公司共同投資開發，項目總建築面積約23萬平方米，其中地上建築面積約12萬平方米，地下建築面積約11萬平方米，定位為浙北旗艦級「48 小時超級文商旅綜合項目」。項目落成後，將由香港興業國際與印力共同負責商業營運管理，在招商管理、消費者營運、品牌資源及數碼化管理等方面支持項目開業及營運。

2029年開業 擬引入超過300個品牌

項目集購物中心、開放式戶外街區及濱湖休閒空間於一身，計劃引入超過300個品牌。項目計劃2026年內動工，預期2029年開業。

香港興業國際與印力集團合作 共同營運嘉興「秀湖興業印象城」。（香港興業國際提供相片）

香港興業國際於香港、中國內地及亞洲從事地產發展及投資、物業管理、酒店及其他投資，在香港持有愉景灣，近年積極推動「愉景灣2.0」升級發展。而在中國內地，香港興業國際長期深耕長三角地區，在上海南京西路持有興業太古滙，在嘉興則先後開發6個住宅項目。集團近年採取「輕重並舉」模式擴展業務，秀湖興業印象城項目為集團輕資產管理項目。

香港興業國際與印力集團將圍繞長三角及粵港澳大灣區城市群，發掘商業資產投資開發、存量資產營運及資產價值提升等領域的合作機會。

香港興業國際與印力集團合作 共同營運嘉興「秀湖興業印象城」。（香港興業國際提供相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。