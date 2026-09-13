《香港01》十周年｜香港興業國際查懋成：十年求索，不忘初心

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。香港興業國際集團主席查懋成為《香港01》撰寫賀辭，他表示，《香港01》過去十載，展現出求變敢創的精神，「十年求索，不忘初心」。



查懋成表示，《香港01》以「倡議型媒體」先行者的姿態起步，在過去十載，展現出求變敢創的精神，由新聞媒體蛻變為涵蓋生活、科技、文化等多元領域的綜合平台，與大眾生活深度融合。《香港01》十周年主題「不止於此」恰如其分 —— 十年既是階段性的豐碩成果，更是邁向下一個高峰的新起點。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

回望香港興業國際走過的路，彼此理念相通。愉景灣近半世紀的建設歷程印證了一個成熟的綜合社區不應局限於住宅建設，更需著眼於多元配套與長遠規劃，方能打造一個超越居住，兼具生活、工作與休閒功能的社區。這份敢創的信念，於發展商如是，對新聞媒體亦然。兩者皆需要用心聆聽社會需求，以創新思維賦能社區，建設更有溫度、更具價值的多元未來。

十年耕耘，始於足下。謹祝《香港01》繼續秉持多元視野與專業精神，引領前沿，為社會注入更多正能量。

香港興業國際集團主席查懋成。

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